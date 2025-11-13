 Ali Məhkəmə vətəndaşın ekoloji hüquqlarını qorudu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ali Məhkəmə vətəndaşın ekoloji hüquqlarını qorudu

09:58 - Bu gün
Ali Məhkəmə vətəndaşın ekoloji hüquqlarını qorudu

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki kollegiyası sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ və bu hüququn pozulması nəticəsində vurulan zərərin ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə təcrübəsini təmin edən qərar qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, Vətəndaş neft emalı zavoduna qarşı iddia qaldıraraq bildirib ki, sağlamlığına dəyən zərər həmin zavodun fəaliyyəti ilə bağlıdır. O, zavodun mülki məsuliyyətə cəlb edilməsini və dəymiş zərərin ödənilməsini tələb edib.

İşə baxılarkən iddiaçıya məxsus fərdi yaşayış evi yaxınlığında aparılan monitorinqlər nəticəsində havada və suda zərərli maddələrin miqdarının normadan artıq olması məlum olub. Belə ki, aparılan yoxlamalarda atmosferə atılan çirkləndirici maddələrin, xüsusən də etil-benzolun qatılığının sanitar norma həddini bir neçə dəfə keçdiyi müəyyən edilib. Hava və su nümunələrinin analizləri zamanı digər bəzi göstəricilərdə də normadan kənar nəticələr aşkarlanıb.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsi qeyd edilənləri nəzərə alaraq mənəvi zərər üçün əhəmiyyətli məbləğdə pul vəsaitinin cavabdehdən tutularaq iddiaçıya ödənilməsi barədə qərar verib. Cavabdeh zavod mənəvi təzminatla razılaşmayaraq Ali Məhkəməyə müraciət edib.

Ali Məhkəmənin Mülki kollegiyası qeyd edib ki, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ şəxsiyyət hüququnun tərkib hissəsi olmaqla hər kəsin ekoloji cəhətdən təmiz, əlverişli və təhlükəsiz ətraf mühitdə yaşamasına təminat verir. Bu hüquq Konstitusiyanın 39-cu maddəsi, Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş olduğu digər beynəlxalq hüquqi sənədlər, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlarla qorunur.

Ekoloji cəhətdən təmiz, əlverişli və təhlükəsiz ətraf mühit dedikdə, iqlim və ekosistem (ağacların qırılması, torpağın şoranlaşması və eroziyası, su hövzələrinin qurudulması, bioloji müxtəlifliyin azalması və s.), fiziki (səs-küy, toz, radiasiya, istilik, vibrasiya və s.), kimyəvi (qaz, neft məhsulları, pestisidlər, ağır metallar və s.), bioloji (bakteriyalar, virus, göbələk və s.) və mexaniki (plastik tullantılar, tikinti qalıqları və s.) cəhətdən çirklənməmiş mühit (hava, torpaq, su, yerin təki, flora və fauna) başa düşülür. Ekoloji hüquqpozmaların törədilməsi şəxsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu pozduğu halda isə bu, ona mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsini istisna etmir.

Beləliklə, ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə mənbəyi hesab edilən zavodlar tərəfindən ekoloji hüquqpozmaların törədilməsi şəxsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, habelə onun sağlamlığının qorunması və digər şəxsiyyət hüquqlarının pozulmasına və ona mənəvi zərərin vurulmasına səbəb ola bilər.

Bu baxımdan istehsal müəssisələri və digər təşkilatlar öz fəaliyyətlərini həyata keçirən zaman bu hüquqların pozulmasından çəkinməlidirlər.

Paylaş:
104

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Cəmiyyət

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Cəmiyyət

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

Günün aktual mövzusu: “Ənənəvi”, yoxsa “Rəqəmsal” reklamlara üstünlük verilir?

Hacıbəy Heydərli: “Bəzi qrantyeyən media orqanları LGBT və feminizm tezislərini daima ön plana çıxarır”

Son xəbərlər

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Bu gün, 15:20

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Bu gün, 15:09

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 15:02

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Bu gün, 14:59

Yeməklərdə dana adı ilə camış ətindən istifadə edən restorana protokol tərtib olundu

Bu gün, 13:51

Samir Nuriyev Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib - FOTO

Bu gün, 13:44

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:27

Azərbaycan COP30-da “ağıllı şəhər” modelini təqdim edib

Bu gün, 13:17

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda 13 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Bu gün, 12:59

Bakı Limanında bu ilin 10 ayı ərzində ötən illə müqayisədə 5.6 faiz daha çox yük aşırılıb

Bu gün, 12:45

Agentlik: Qida təhlükəsizliyi tək dövlətin deyil, hər kəsin işidir

Bu gün, 12:36

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Bu gün, 12:31

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:28

Ötən ay 141 nəfərin diplomu tanınmayıb

Bu gün, 11:57

Bakıda restoranda partlayışda xəsarət alan şəxs ölüb

Bu gün, 11:40

Metronun “Nərimanov” stansiyasının çıxışında təmir işləri aparılır

Bu gün, 11:12

Balakəndə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar

Bu gün, 11:12

Əlilliyi olan şəxslər üçün erkən xəbərdarlıq tətbiqi yaradılacaq

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər