 Bu ərazidə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bu ərazidə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

08:59 - Bu gün
Bu ərazidə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərişıq” ASC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən 35/6 kV-luq “Şağan-1” yarımstansiyasında 148 saylı Komplekt Transformator Məntəqəsindən (KTM) çıxan 6 kV-luq hava xəttində təmir işi aparılacaq.

Bununla əlaqədar olaraq saat 13 noyabr tarixində saat 10:00-dan 16:00-dək Mərdəkan qəsəbəsi 28 may və Cəfər Rəmzi küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən küçələr daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

Paylaş:
42

Aktual

Rəsmi

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Rəsmi

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Cəmiyyət

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Cəmiyyət

“Yacht Club Residence”-dən yenilik!

AMB 13 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu ərazidə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib - FOTO

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Son xəbərlər

“Yacht Club Residence”-dən yenilik!

Bu gün, 09:51

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 200 dolları ötüb

Bu gün, 09:24

AMB 13 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:14

Bu ərazidə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:48

Azərbaycan-Banqladeş ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

12 / 11 / 2025, 17:53

XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

12 / 11 / 2025, 17:45

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

12 / 11 / 2025, 17:39

Azərbaycan Çin şirkəti ilə 100 MVt gücündə günəş enerjisi layihəsi üzrə İcra Müqaviləsi imzalayıb

12 / 11 / 2025, 17:26

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

12 / 11 / 2025, 17:21

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

12 / 11 / 2025, 17:18

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

12 / 11 / 2025, 16:43

Xətaidə qəza baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü

12 / 11 / 2025, 16:23

ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımalarında 17 faiz artım qeydə alınıb

12 / 11 / 2025, 16:13

Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO

12 / 11 / 2025, 16:06

Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək

12 / 11 / 2025, 15:34

Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılır

12 / 11 / 2025, 15:15

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

12 / 11 / 2025, 15:06

“Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər”

12 / 11 / 2025, 14:49

İlham Əliyev: Bölgələrimizdə əsas infrastruktur layihələri demək olar ki, başa çatıb

12 / 11 / 2025, 14:48
Bütün xəbərlər