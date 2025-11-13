 Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı “mygov”dan da əldə edə biləcəklər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı “mygov”dan da əldə edə biləcəklər

10:49 - Bu gün
Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı “mygov”dan da əldə edə biləcəklər

“mygov” rəqəmsal hökumət platforması üzərindən vətəndaşlara daha bir rəqəmsal xidmət təqdim olunub.

1news.az xəbər verir ki, “İş yerinə dair arayışın alınması” xidməti artıq “mygov” platformasında da istifadəyə verilib.

Bu inteqrasiya İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində reallaşdırılıb.

Yeni xidmət vətəndaşlara iş yerlərinə dair arayışı birbaşa “mygov”dan əldə etməyə imkan yaradır. Hazırlanmış sənəd elektron formatda (PDF) yüklənir və təqdimata hazır olur. Arayışı viza, kredit, ipoteka və ya digər rəsmi məqsədlər üçün təqdim edilə bilər.

Xidmətdən istifadə qaydaları aşağıdakı kimidir:

· Vətəndaş “mygov” platformasında “Xidmətlər” bölməsində “Məşğulluq” kateqoriyasına daxil olur. “İş yerinə dair arayışın alınması” xidmətini seçir.

· Sistem avtomatik olaraq istifadəçinin aktiv əmək müqaviləsini yoxlayır və mövcud müqavilələrdən biri seçilir.

· İstifadəçi arayışda görünəcək məlumatları özü müəyyən edir: əməkhaqqının göstərilib-göstərilməməsi, arayışın məqsədi (viza, kredit, ipoteka və s.) və əlaqə nömrəsi.

· Əgər arayış müəyyən bir quruma təqdim olunacaqsa, istifadəçi həmin qurumun VÖEN-i və ya adını daxil edə bilər.

· Təsdiqdən sonra sistem avtomatik olaraq arayışı yaradır, ona unikal sənəd nömrəsi və QR kod əlavə edir.

Vətəndaş yaradılmış sənədi elektron formatda yükləyə və istənilən quruma təqdim edə bilər. Bundan əlavə, kənar qurumlar və ya şəxslər arayışın doğruluğunu QR kod vasitəsilə, sənəd nömrəsini daxil etməklə, həmçinin “my.gov.az” portalında “Sənəd axtarışı” bölməsi vasitəsilə onlayn şəkildə yoxlaya bilirlər.

Bu xidmətin istifadəyə verilməsi dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində atılan növbəti mühüm addımdır. Yenilik sayəsində vətəndaşlar gündəlik əməliyyatlarını daha sürətli, şəffaf və rahat şəkildə həyata keçirə biləcəklər.

Paylaş:
109

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Cəmiyyət

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Cəmiyyət

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

Səhiyyə nazirinə ağır itki

Dumanlı hava şəraiti nə vaxta qədər davam edəcək?

Hacıbəy Heydərli: “Bəzi qrantyeyən media orqanları LGBT və feminizm tezislərini daima ön plana çıxarır”

Son xəbərlər

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Bu gün, 15:20

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Bu gün, 15:09

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 15:02

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Bu gün, 14:59

Yeməklərdə dana adı ilə camış ətindən istifadə edən restorana protokol tərtib olundu

Bu gün, 13:51

Samir Nuriyev Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib - FOTO

Bu gün, 13:44

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:27

Azərbaycan COP30-da “ağıllı şəhər” modelini təqdim edib

Bu gün, 13:17

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda 13 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Bu gün, 12:59

Bakı Limanında bu ilin 10 ayı ərzində ötən illə müqayisədə 5.6 faiz daha çox yük aşırılıb

Bu gün, 12:45

Agentlik: Qida təhlükəsizliyi tək dövlətin deyil, hər kəsin işidir

Bu gün, 12:36

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Bu gün, 12:31

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:28

Ötən ay 141 nəfərin diplomu tanınmayıb

Bu gün, 11:57

Bakıda restoranda partlayışda xəsarət alan şəxs ölüb

Bu gün, 11:40

Metronun “Nərimanov” stansiyasının çıxışında təmir işləri aparılır

Bu gün, 11:12

Balakəndə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar

Bu gün, 11:12

Əlilliyi olan şəxslər üçün erkən xəbərdarlıq tətbiqi yaradılacaq

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər