 İlham Əliyev ABŞ-ın İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ-ın İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

10:13 - Bu gün
İlham Əliyev ABŞ-ın İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 13-də ABŞ-ın İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, nümayəndə heyətinə “On İki Həvari Kvorumu”nun üzvü Deyvid Bednar, Yetmişlər Komitəsinin üzvü və Avropa Mərkəzi Ərazi İdarəsinin birinci məsləhətçisi Cek Gerard, Stirlinq Fondunun prezidenti və idarə heyətinin sədri Mayls Hansen və Yetmişlər Komitəsinin Mərkəzi Avropa və Avrasiya üzrə kvorumunun üzvü Pol Pikard daxildir.

Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevlə ABŞ-ın İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətinin əvvəlki görüşləri məmnunluqla xatırlandı.

Qonaqlar ABŞ Prezidenti Donald Trampın şahidliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində Vaşinqtonda əldə edilmiş nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini çatdırdılar.

Təbriklərə görə təşəkkürünü bildirən dövlətimizin başçısı Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaların tarixi əhəmiyyət daşıdığını deyərək, onların regionun inkişafı üçün mühüm rol oynadığını vurğuladı. Donald Trampın yenidən Prezident seçilməsindən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin yeni mərhələyə keçdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev bu ilin avqustunda Vaşinqtona səfəri çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı ilə bağlı mühüm sənədlərin imzalandığını xatırladı.

Qonaqlar Azərbaycan hökumətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsini rəsmi qeydiyyata almasına görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirərək, bu kilsənin Bakı ofisinin açılışında iştirak edəcəklərini dedilər və bunu ölkəmizdə bütün dinlərin nümayəndələrinə göstərilən qayğının təcəssümü kimi qiymətləndirdilər.

Görüşdə Azərbaycanda mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun təşviqi ilə bağlı dövlət səviyyəsində həyata keçirilən işlərdən söhbət açıldı, bu istiqamətdə ölkəmizdə bir çox mühüm beynəlxalq tədbirin təşkil edildiyi vurğulandı.

Tolerantlığın xalqımızın həyat tərzi olduğu bildirildi, tarixən ölkəmizdə müxtəlif dinlərin və xalqların nümayəndələrinin bir ailə kimi dinc və sülh şəraitində yaşadığı qeyd edildi.

Paylaş:
131

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Cəmiyyət

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Rəsmi

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

İlham Əliyev ABŞ-ın İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək

Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılır

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Cəlilov Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib

Prezident və birinci xanım Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - FOTO

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

Son xəbərlər

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Bu gün, 15:20

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Bu gün, 15:09

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 15:02

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Bu gün, 14:59

Yeməklərdə dana adı ilə camış ətindən istifadə edən restorana protokol tərtib olundu

Bu gün, 13:51

Samir Nuriyev Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib - FOTO

Bu gün, 13:44

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:27

Azərbaycan COP30-da “ağıllı şəhər” modelini təqdim edib

Bu gün, 13:17

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda 13 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Bu gün, 12:59

Bakı Limanında bu ilin 10 ayı ərzində ötən illə müqayisədə 5.6 faiz daha çox yük aşırılıb

Bu gün, 12:45

Agentlik: Qida təhlükəsizliyi tək dövlətin deyil, hər kəsin işidir

Bu gün, 12:36

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Bu gün, 12:31

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:28

Ötən ay 141 nəfərin diplomu tanınmayıb

Bu gün, 11:57

Bakıda restoranda partlayışda xəsarət alan şəxs ölüb

Bu gün, 11:40

Metronun “Nərimanov” stansiyasının çıxışında təmir işləri aparılır

Bu gün, 11:12

Balakəndə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar

Bu gün, 11:12

Əlilliyi olan şəxslər üçün erkən xəbərdarlıq tətbiqi yaradılacaq

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər