 Dünyanın idman elitası Azərbaycanda bir araya gələcək: SportAccord Convention 2026 üçün qeydiyyat açıq elan edilir
Dünyanın idman elitası Azərbaycanda bir araya gələcək: SportAccord Convention 2026 üçün qeydiyyat açıq elan edilir

Qafar Ağayev15:48 - Bu gün
Dünyanın idman elitası Azərbaycanda bir araya gələcək: SportAccord Convention 2026 üçün qeydiyyat açıq elan edilir

24–28 may 2026-cı il tarixlərində Bakıda keçiriləcək SportAccord Convention 2026 üçün nümayəndə heyətlərinin qeydiyyatı artıq başlayıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə 120-dən çox beynəlxalq federasiyanı birləşdirən SportAccord rəsmi açıqlama yayıb.

SportAccord Convention idman səhəsində müsbət dəyişikliklərə təkan verən və beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyi hədəfləyən ən böyük qlobal idman tədbiridir. Hər il Konvensiya beynəlxalq idman federasiyasının nümayəndələrini, iri idman tədbirlərinin təşkilatçılarını, şəhər və region təmsilçilərini, tərəfdaşları, kommersiya hüquqları sahiblərini və sənayenin əsas tərəfdaşlarını bir araya gətirir. Proqrama yüksək səviyyəli görüşlər, genişmiqyaslı sərgi və xüsusi konfranslar daxildir. Tədbir Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin tam dəstəyi ilə həyata keçirilir.

SportAccord Convention tədbirinin Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın aparıcı beynəlxalq idman mərkəzi kimi nüfuzunu bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan son illərdə nüfuzlu beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməklə zəngin təcrübə qazanıb. I Avropa Oyunları, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları, UEFA Avropa Liqasının finalı, UFC Fight Night, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi və müxtəlif idman növləri üzrə dünya və Avropa çempionatları buna bariz nümunədir.

Bakıda keçiriləcək Konvensiyada beynəlxalq federasiya rəhbərləri, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri və aparıcı ekspertləri iştirak edəcəklər. Yerli və regional nümayəndələr üçün bu tədbir yeni əlaqələr qurmaq, bilik mübadiləsi aparmaq və idman dünyasının ən nüfuzlu qurumları ilə strateji tərəfdaşlıqlar inkişaf etdirmək üçün unikal imkan yaradacaq. Qonaqlar eyni zamanda Bakının müasir siması, zəngin mədəni irsi və ənənəvi Azərbaycan qonaqpərvərliyi ilə tanış olacaqlar.

Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov növbəti mötəbər tədbirin ölkəmizdə keçirilməsi ilə bağlı münasibət bildirib:

“Ölkəmizin SportAccord Convention tədbirinə ev sahibliyi etməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən uğurlu idman siyasətinin göstəricisidir. Ölkəmiz dünya idmanının aparıcı nümayəndələrini qəbul etməyə və səmərəli dialoq və əməkdaşlıq üçün şərait yaratmağa hazırdır. İnanırıq ki, bu tədbir idmanın inkişafına mühüm töhfə verəcək”.

SportAccord təsdiqləyir ki, nümayəndə heyətlərin qeydiyyatı təşkilatın rəsmi platformasında artıq aktivdir. İştirakçılara beynəlxalq idman təqviminin ən vacib tədbirlərindən birində yerini təmin etmək üçün qeydiyyatdan erkən keçmək tövsiyə olunur.

Tədbirdə öz xidmətlərini, tədbir təşkilatçılığı sahəsində təcrübələrini və ya texnoloji həllərini təqdim etməkdə maraqlı olan təşkilatlar tərəfdaşlıq və sərgi imkanları barədə ətraflı məlumatı [email protected] ünvanına müraciət edərək əldə edə bilərlər.

• Qeydiyyat linki: https://www.sportaccord.sport/2026-conv/

