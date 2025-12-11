 Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

17:43 - Bu gün
Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən iki evdən oyun aparatı, təmir aləti və məişət əşyaları oğurlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə polisə müraciət edən zərərçəkənlərə ümumilikdə 5 015 manat maddi ziyan dəydiyi məlum olub.

Binəqədi Rayon Polis İdarəsi 43-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Faiq Quliyev və 30 yaşlı Fuad Abdulov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

Aparılan araşdırmalarla F.Abdulovun bir nəfərə məxsus bağ evindən 1 850 manat dəyərində məişət əşyaları oğurladığı da məlum olub.

Saxlanılan şəxslərin evlərə daxil olmaları, oğurluq etdikləri anlar və BYD markalı avtomobillə hadisə yerindən uzaqlaşmaları təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Hətta saxlanılan şəxslər hadisə günü oğurluq etdikləri mənzildən qayıdan zaman yol hərəkəti qaydalarını pozduqlarına görə də xüsusi texniki vasitələrin köməkliyi ilə cərimələniblər.

Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
59

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Siyasət

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Rəsmi

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Cəmiyyət

Sevinc Fətəliyeva: Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir

RİNN-də Birləşmiş Krallığın ticarət elçisi ilə görüş keçirilib

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir

Bu gün, 17:59

RİNN-də Birləşmiş Krallığın ticarət elçisi ilə görüş keçirilib

Bu gün, 17:53

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Bu gün, 17:43

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:20

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 17:09

Bacısının yas mərasimindən qayıdan sürücünün ehtiyatsızlığı digər bacısının həyatına son qoydu

Bu gün, 17:00

Azərbaycanda müşahidə olunan güclü yağıntıların səbəbi açıqlanıb

Bu gün, 16:30

Özbəkistan hərbi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri davam edir - FOTO

Bu gün, 16:27

Avtobus idarə edəcək qadın sürücülər üçün təlimlər davam edir - VİDEO

Bu gün, 16:09

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Bu gün, 16:00

Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi həbs edilib

Bu gün, 15:57

Əli Əsədov Türkmənistana işgüzar səfər edib

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Bu gün, 15:35

Bakıda 47 km-ə yaxın mikromobillik zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:28

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Bu gün, 14:43

Bakıda 8 şagirdin saqqızdan zəhərləndiyi ehtimal olunur

Bu gün, 14:29

Sabah bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətə məhdudiyyət qoyulacaq

Bu gün, 14:25

Xocalının Badara və Ballıca kəndlərinə qayıdan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:19

Astarada itkin düşmüş hesab edilən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər