Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub
Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən iki evdən oyun aparatı, təmir aləti və məişət əşyaları oğurlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə polisə müraciət edən zərərçəkənlərə ümumilikdə 5 015 manat maddi ziyan dəydiyi məlum olub.
Binəqədi Rayon Polis İdarəsi 43-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Faiq Quliyev və 30 yaşlı Fuad Abdulov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.
Aparılan araşdırmalarla F.Abdulovun bir nəfərə məxsus bağ evindən 1 850 manat dəyərində məişət əşyaları oğurladığı da məlum olub.
Saxlanılan şəxslərin evlərə daxil olmaları, oğurluq etdikləri anlar və BYD markalı avtomobillə hadisə yerindən uzaqlaşmaları təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Hətta saxlanılan şəxslər hadisə günü oğurluq etdikləri mənzildən qayıdan zaman yol hərəkəti qaydalarını pozduqlarına görə də xüsusi texniki vasitələrin köməkliyi ilə cərimələniblər.
Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.