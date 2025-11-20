 Nazir: DSMF-nin 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Nazir: DSMF-nin 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur

Qafar Ağayev15:57 - Bu gün
Nazir: DSMF-nin 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur

“Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2025-ci ilin proqnoz gəlirlərindən 705,7 milyon manat və ya 9,3% çoxdur”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev deyib.

Nazir qeyd edib ki, Fondun 2026-cı il üçün gəlirlərinin 79,2% və ya 6,6 milyard manatının MDSS daxilolmaları üzrə formalaşacağı proqnozlaşdırılır.

" Bu isə cari ilin müvafiq göstəricisindən 593,7 milyon manat və ya 10% çoxdur. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 2026-cı il üçün daxilolmalar 2,1 milyard manat, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə isə 4,5 milyard manat proqnozlaşdırılır. Qeyri-büdcə sektoru üzrə proqnoz edilən gəlirlər sosial sığorta haqlarının 68%-ni təşkil edir: “Ümumilikdə 2025-ci ilin təsdiq edilmiş göstəriciləri ilə müqayisədə 2026-cı il üçün büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə daxilolmalar 3,6% və ya 73,4 milyon manat, qeyri-büdcə sektoru üzrə daxilolmalar isə 13,1% və ya 520,3 milyon manat artımla proqnozlaşdırılıb. 2026-cı ildə Fondun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 1 milyard 700 milyon manat həcmində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2025-ci il üzrə təsdiqlənmiş məbləğindən 100 milyon manat və ya 6,3% çoxdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dövlət öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin DSMF-nin gəlirlərindəki payının 2017-ci ildə 38%-dən 2026-cı ildə 20,4%-ə düşməsi proqnozlaşdırılır. Vurğulamaq istərdim ki, növbəti il üzrə dövlət büdcəsi xərclərinə dəstək göstərilməsi məqsədilə DSMF-nin 2026-cı il üçün büdcə layihəsində Fondun əvvəlki illərdə yaratdığı ehtiyatdan 160 milyon manata yaxın məbləğdə vəsait növbəti ilin xərclərinə yönəldilir. Fondun 2026-cı il üzrə ümumi xərclərinin 8 milyard 483 milyon manat həcmində olması proqnozlaşdırılır ki, bunun da 96,6% və ya 8 milyard 196 milyon manatı əhaliyə ödənişlərin payına düşür. Bu göstərici 2024-cü illə müqayisədə 1 milyard 534 milyon manat, 2025-ci illə müqayisədə isə 788 milyon manat çoxdur. Bu məbləğin 7 milyard 993 milyon manatı əmək pensiyalarının, 203,6 milyon manatı isə sosial sığorta hesabına verilən müavinət xərclərinin payına düşür”.

Paylaş:
44

Aktual

Rəsmi

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Cəmiyyət

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Mədəniyyət

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Cəmiyyət

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir - VİDEO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

Nazir: Tam ştatlı müəllimin maaşı ölkə üzrə orta maaşdan ən azı iki dəfə yüksək olmalıdır

Son xəbərlər

Bakıda doqquzmərtəbəli binalarda quraşdırılacaq liftlərin sayı artırılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:01

Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

Bu gün, 16:58

Əli Məsimli: Üç və daha çox uşağı olan analara da erkən pensiya hüququ verilsin

Bu gün, 16:31

Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Bu gün, 16:24

Deputatdan təklif: Yığım potensialının artırılması ilə bağlı işlər görülsün

Bu gün, 16:21

Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 16:04

Nazir: DSMF-nin 2026-cı il üçün gəlirləri 8 milyard 323 milyon manat nəzərdə tutulur

Bu gün, 15:57

Dünyanın idman elitası Azərbaycanda bir araya gələcək: SportAccord Convention 2026 üçün qeydiyyat açıq elan edilir

Bu gün, 15:48

Elvin Hacıyev: Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarında defis işarəsi tətbiq olunmayacaq

Bu gün, 15:32

PUA ilə İrandan ölkəyə külli miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:28

Ədliyyə Akademiyasında vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi başlayıb

Bu gün, 15:01

“Nəriman bəy təxminən 40 gündür ki, xəstəxanadadır” - Xalq şairinin vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 14:45

Bakının bu hissəsində təmirə görə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:27

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:11

“Caspian International”ın vəzifəli şəxslərinin pulunu oğurladığı həkim Aytən Səfərova imiş

Bu gün, 14:05

Növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 14:03

Yerusəlimdə Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:49

Deputat: Bəzi qüvvələr 2026-cı ilin büdcə layihəsini gözdən salmağa çalışır

Bu gün, 12:53

Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:50

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 12:46
Bütün xəbərlər