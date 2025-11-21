Binəqədidə hotelin işçilərinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - ADLAR
Noyabrın 21-də paytaxtın Binəqədi rayonu, Xırdalan–Binəqədi şosesinin 4-cü kilometrliyində yerləşən “Lake Hotel”in işçiləri –1997-ci il təvəllüdlü Cavidan Muradlı, 2005-ci il təvəllüdlü Emil Quliyev, 2006-cı il təvəllüdlü Eltac Əliyev və
2007-ci il təvəllüdlü Əkbər Zeynalov hotel qarşısında iş gördükləri zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həlak olublar.
Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.3-cü maddəsi (əmək mühafizəsi qaydalarının pozulması ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) ilə cinayət işi başlanıb, istintaq davam edir.
