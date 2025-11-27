 Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib | 1news.az | Xəbərlər
Siyasət

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

Qafar Ağayev17:38 - Bu gün
Çinin Honq Konq əyalətinin Tay Po şəhərində baş verən və çoxlu sayda insanın ölümünə və yaralanmasına səbəb olan faciəli yanğından dərin kədər hissi keçiririk.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

“Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir və bütün yaralılara tezliklə şəfa arzulayırıq”, - qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Honq Konqda baş verən yanğın nəticəsində 65 nəfər ölüb.

