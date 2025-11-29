Zabratda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri həyatını itirib
Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Zabrat qəsəbəsində baş verib.
Belə ki, Mirəli Abbasov idarə etdiyi “Toyota Prado” markalı avtomobillə hərəkət edərkən 2003-cü il təvəllüdlü Ələsgər Ələsgərovun idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobillə toqquşub.
Hadisə nəticəsində sürücü Ələsgər Ələsgərov ölüb.
Avtomobildə olan sərnişinlər 2003-cü il təvəllüdlü Sevinc Rəsulova və 2006-cı il təvəllüdlü Nəzrin Rəsulova, digər sürücü Mirəli Abbasov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə alıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
