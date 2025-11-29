 Zabratda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri həyatını itirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Zabratda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri həyatını itirib

10:36 - Bu gün
Zabratda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri həyatını itirib

Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Zabrat qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, Mirəli Abbasov idarə etdiyi “Toyota Prado” markalı avtomobillə hərəkət edərkən 2003-cü il təvəllüdlü Ələsgər Ələsgərovun idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobillə toqquşub.

Hadisə nəticəsində sürücü Ələsgər Ələsgərov ölüb.

Avtomobildə olan sərnişinlər 2003-cü il təvəllüdlü Sevinc Rəsulova və 2006-cı il təvəllüdlü Nəzrin Rəsulova, digər sürücü Mirəli Abbasov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə alıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

Paylaş:
134

Aktual

Cəmiyyət

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Siyasət

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Cəmiyyət

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Cəmiyyət

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Cəmiyyət

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

Bakıda pəncərədən yıxılan 3 yaşlı uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib

Bakıda reyd zamanı narkotikin təsiri altında olan sürücü saxlanılıb - VİDEO

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Taksi sürücüsü adı altında narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

Son xəbərlər

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Bu gün, 15:15

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:56

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Bu gün, 14:30

Bakıda pəncərədən yıxılan 3 yaşlı uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:22

Bakıda reyd zamanı narkotikin təsiri altında olan sürücü saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:07

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Azərbaycana qanunsuz 11 kiloqrama yaxın qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:25

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Bu gün, 12:36

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 12:15

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 11:49

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 11:20

Yol Polisindən sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:58

Zabratda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri həyatını itirib

Bu gün, 10:36

Samux sakinini Gəncədə elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:13

Ötən gün 43 cinayətin üstü açılıb

Bu gün, 10:03

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

28 / 11 / 2025, 21:40

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

28 / 11 / 2025, 17:53

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunub - FOTO

28 / 11 / 2025, 17:50

Baksol yolunda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın söndürülüb

28 / 11 / 2025, 17:47
Bütün xəbərlər