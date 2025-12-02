 “Avant Group” yayımlanan reportajlara münasibət bildirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Avant Group” yayımlanan reportajlara münasibət bildirib

17:20 - Bu gün
“Avant Group” yayımlanan reportajlara münasibət bildirib

Son günlər bəzi media resurslarında “Avant Group” MTK tərəfindən alıcılara ƏDV-nin geri qaytarılması mövzusu ilə bağlı bir sıra reportajlar yayımlanıb.

Həmin materiallarda səslənən iddiaların araşdırılmadan təqdim olunduğunu bildirən Avant Group yayılan məlumatlara reaksiya verərək rəsmi açıqlama yayıb.

Şirkətdən 1news.az-a bildirilib ki, əlavə dəyər vergisinin qaytarılması prosesi yalnız Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş prosedurlar əsasında həyata keçirilir və MTK-nın bu prosesə birbaşa müdaxilə və ya təsir imkanları mövcud deyil. Alıcı ilə DVX arasında aparılan prosedura şirkət tərəf kimi qoşulmur.

Avant Group açıqlamasında həmçinin fəaliyyətinin tam şəkildə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qurulduğunu vurğulayır. Şirkət hazırda Avant Park, Avant Vista, Avant Nova və Avenue8 layihələri üzrə tikinti işlərini davam etdirir, daha əvvəl isə “Sosial Mənzil” MTK layihəsini uğurla tamamlayıb. Hazırda MTK-nın payçı sayı 1800 nəfəri keçir.

Açıqlamada qeyd olunur ki, Prezidentin 25 may 2022-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuş ƏDV-nin qaytarılması mexanizmi üzrə portal yalnız həmin ilin noyabr ayında istifadəyə verildiyi üçün bəzi sakinlər sistemlə bağlı texniki çətinliklərlə üzləşmişdilər.

Şirkət satış proseslərinin rəsmi qaydada – payçı müqavilələri, elektron qaimə-fakturalar və yalnız bank ödənişləri əsasında aparıldığını, 2022–2024-cü illər üzrə vergi hesabatlarının tam şəkildə Dövlət Vergi Xidmətinə təqdim olunduğunu və vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı hər hansı faktın mövcud olmadığını bildirir.

Avant Group yayımlanan reportajlarda səslənmiş rəqəmlərin də həqiqəti əks etdirmədiyini vurğulayır. Konkret olaraq, “400 nəfər” iddiası şişirdilmiş hesab edilir. Faktiki olaraq, hazırda ƏDV-nin geri qaytarılması ilə bağlı çətinlik yaşayan 79 nəfərə şirkət tərəfindən dəstək göstərilir. Şirkət həmçinin bildirir ki, “problemin guya 3 ildir davam etməsi” barədə iddialar da doğru deyil.

Açıqlamaya əsasən, şirkətə daxil olan hər bir müraciət fərdi qaydada araşdırılır, imtinaların səbəbləri təhlil edilir və sakinlərə müvafiq sənədlərin bərpası, arayışların təqdim edilməsi və müraciət prosesinin düzgün aparılması istiqamətində mütəmadi dəstək göstərilir.

Paylaş:
83

Aktual

Cəmiyyət

Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

Cəmiyyət

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

Siyasət

Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

Cəmiyyət

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası keçirilib

Cəmiyyət

Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq

Deputat: Büdcədə təhsilə vəsaitlərin artırılması Azərbaycanın uzunmüddətli hədəflərinə tam uyğundur

Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

“Bakı Metropoliteni”ndə işçilər ixtisar olunur? - AÇIQLAMA

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

“Şamaxinka”da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir - VİDEO

Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Son xəbərlər

Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq

Bu gün, 18:09

Deputat: Büdcədə təhsilə vəsaitlərin artırılması Azərbaycanın uzunmüddətli hədəflərinə tam uyğundur

Bu gün, 17:50

Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:43

“Bakı Metropoliteni”ndə işçilər ixtisar olunur? - AÇIQLAMA

Bu gün, 17:26

“Avant Group” yayımlanan reportajlara münasibət bildirib

Bu gün, 17:20

Gələn il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günləri müəyyən edilib

Bu gün, 17:13

Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

Bu gün, 17:01

Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:53

Deputat: Ər-Riyadda keçirilən görüşlərdə Azərbaycanın islam həmrəyliyinə töhfəsi xüsusi vurğulanıb

Bu gün, 16:42

Sabunçu bazarı və bazarətrafı qida obyektlərində reyd keçirilib

Bu gün, 16:22

ABB-də gələcəyin bankçılığını qarşılayın – səsli süni intellekt köməkçisi ilə bank əməliyyatları!

Bu gün, 16:21

Bəzi ərazilərdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:17

Şəki mədəni və ekoturizmin mərkəzi kimi mövqelərini möhkəmləndirir

Bu gün, 16:00

Ötən ay Elm və Təhsil Nazirliyinə 24 minə yaxın müraciət daxil olub

Bu gün, 15:58

Ermənistan Qarabağla bağlı danışıqlar üzrə 13 sənəd dərc edib

Bu gün, 15:49

Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb

Bu gün, 15:23

Gələn il Azərbaycanda Estoniyanın səfirliyi açılacaq

Bu gün, 15:05

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

Bu gün, 15:01

ƏÜO-da inspeksiya yoxlamaları zamanı bölmələrin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib - VİDEO

Bu gün, 14:40

Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

Bu gün, 13:58
Bütün xəbərlər