 Qaçırdığı avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərən sürücü saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qaçırdığı avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərən sürücü saxlanılıb

17:44 - Bu gün
Qaçırdığı avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərən sürücü saxlanılıb

Qaçırdığı avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərən sürücü saxlanılıb.

Bu barədə 1news.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, noyabrın 27-də paytaxt sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək bildirib ki, işdə olduğu vaxtda yaxın ərazidə saxladığı ona məxsus “Azsamand” markalı avtomobil qaçırılıb.

Xətai RPİ 37-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 34 yaşlı N.Məmmədov nəqliyyat vasitəsilə birgə saxlanılıb.

Aparılan araşdırmalarla məlum olub ki, saxlanılan şəxs həmin avtomobili istifadə etməklə taksi fəaliyyəti ilə də məşğul olub.

Araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
73

Aktual

Siyasət

DTX Məmməd İbrahimin də evində axtarış apardı

Müsahibə

Abdulhadi Turus: Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycandan tələbələr üçün qapılarımız daha çox açıqdır - MÜSAHİBƏ

Siyasət

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Cəmiyyət

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Cəmiyyət

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Qaçırdığı avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərən sürücü saxlanılıb

Dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılıb

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Şəkərli diabet riskiniz varsa, qarşısını ala və ya gecikdirə bilərsiniz - Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi

Qrant qazanmış özəl bağçaların siyahısı açıqlandı

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Son xəbərlər

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 18:01

Qaçırdığı avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərən sürücü saxlanılıb

Bu gün, 17:44

Dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:14

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Bu gün, 16:49

Ötən gün 14 kq-dan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 16:32

Abdulhadi Turus: Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycandan tələbələr üçün qapılarımız daha çox açıqdır - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:13

DTX Məmməd İbrahimin də evində axtarış apardı

Bu gün, 15:50

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Bu gün, 15:15

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:56

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Bu gün, 14:30

Bakıda pəncərədən yıxılan 3 yaşlı uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:22

Bakıda reyd zamanı narkotikin təsiri altında olan sürücü saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:07

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Azərbaycana qanunsuz 11 kiloqrama yaxın qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:25

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Bu gün, 12:36

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 12:15

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 11:49

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 11:20

Yol Polisindən sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:58
Bütün xəbərlər