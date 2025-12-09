 Moped idarə edən sürücülərə yeni tələblər qoyulur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Moped idarə edən sürücülərə yeni tələblər qoyulur

12:24 - Bu gün
Moped idarə edən sürücülərə yeni tələblər qoyulur

Moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin alınması tələb olunacaq və mopedlər dövlət qeydiyyatına alınaraq uçota götürüləcək.

1news.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan "Yol hərəkəti haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Layihəyə əsasən, moped kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla elektrik mühərriki olan və ya iş həcmi 50 kub santimetrdən çox olmayan mühərriklə hərəkətə gətirilən və maksimum konstruksiya sürəti saatda 50 kilometrdən yüksək olmayan iki və ya üç təkərli nəqliyyat vasitəsidir.

Bu qanunun 27, 29, 33, 34 və 37-ci maddələrinin tələbləri istisna olmaqla asma mühərrikli velosipedlər və oxşar xüsusiyyətli digər nəqliyyat vasitələri də mopedlərə bərabər tutulacaq.

Həmçinin, Azərbaycan ərazisində bütün mexaniki nəqliyyat vasitələri və onların qoşquları, habelə mopedlər bu qanunla və bu qanuna uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiq etdiyi əsasnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilərək uçota alınacaq.

Bundan əlavə, Azərbaycan ərazisindəki yollarda mopedi idarəetmə hüququ "A1" kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi əsasında həyata keçiriləcək.

Bundan əlavə, asma mühərrikli velosipedlər və oxşar xüsusiyyətli digər nəqliyyat vasitələri (mopedlər istisna olmaqla) yalnız yolun sağ kənar zolağında, yol nişanları və ya yol nişanlanmasının tələblərinə riayət etməklə, mümkün qədər sağ tərəfdə bir cərgə ilə hərəkət etməlidirlər.

Asma mühərrikli velosiped və oxşar xüsusiyyətli digər nəqliyyat vasitəsi (moped istisna olmaqla) sürücülərinə asma mühərrikli velosiped və ya oxşar xüsusiyyətli digər nəqliyyat vasitələri (mopedlər istisna olmaqla) ilə birgə istismar üçün nəzərdə tutulan qoşqunun yedəyə alınması istisna olmaqla asma mühərrikli velosipedləri və oxşar xüsusiyyətli digər nəqliyyat vasitələrini (mopedlər istisna olmaqla), eləcə də həmin nəqliyyat vasitələri ilə yedəyə almaq qadağan ediləcək.

Mopedlər yol nişanları və ya yol nişanlanmasının tələblərinə riayət etməklə mümkün qədər yolun sağ kənar zolağında hərəkət etməlidirlər. Bu qanunun 37-ci maddəsinin I və IV hissələri, V hissəsinin 2-4-cü bəndləri, VI hissəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tələblər moped sürücülərinə də şamil ediləcək.

Bununla yanaşı, motosikletin və mopedin uzunu ve ya eni üzrə qabaritlərindən 0,5 metrdən artıq kənara çıxan və ya motosikleti, mopedi idarə etməyə mane olan yük aparmaq qadağan ediləcək.

Qanun layihəsi səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Cəmiyyət

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Rəsmi

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ-nin briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Son xəbərlər

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 15:55

İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:32

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

Bu gün, 15:17

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bu gün, 14:55

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Bu gün, 14:53

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Bu gün, 14:28

Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb

Bu gün, 14:17

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 13:53

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Bu gün, 13:34

Media subyektlərinə daha 3 il vergi güzəşti olacaq

Bu gün, 13:29

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Ehtiyatdan hərbi xidmətə çağırılan zabitlərin dinc dövrdə xidmət müddəti azaldılır

Bu gün, 13:00

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:39

“Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:29

Moped idarə edən sürücülərə yeni tələblər qoyulur

Bu gün, 12:24

Bu hərbi qulluqçulara leytenant rütbəsi veriləcək

Bu gün, 12:15

FHN “Dəmirçi Plaza”da təlim keçirəcək

Bu gün, 11:45

İranın yeni Azərbaycan siyasəti nəyə hesablanıb? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 11:20

Bakıda evdə partlayış olub

Bu gün, 11:17
Bütün xəbərlər