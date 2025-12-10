 Sükan arxasında sərxoşluq ağır yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəblərindən biridir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sükan arxasında sərxoşluq ağır yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəblərindən biridir

Qafar Ağayev09:35 - Bu gün
Sükan arxasında sərxoşluq ağır yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəblərindən biridir

Nəqliyyat vasitəsinin sərxoş vəziyyətdə idarə edilməsi ağır nəticəli yol-nəqliyyat hadisələrinə səbəb olan əsas amillərdən biridir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatında qeyd olunub.

Bildirilib ki, statistik məlumatlara əsasən, ötən həftə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələri arasında sərxoşluq amilinin yer alması bu təhlükənin hələ də aktual olduğunu göstərir. Görülən nəzarət-profilaktik tədbirlər nəticəsində sərxoşluq səbəbindən baş verən yol qəzalarının sayı ötən ilin 11 ayı ilə müqayisədə 12 fakt azalaraq 7-yə düşsə də, xüsusilə toy və digər şadlıq mərasimləri zamanı sərxoş halda sükan arxasına əyləşən sürücülərin olması bu təhlükənin tam aradan qalxmadığını göstərir.

Sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına əyləşmənin doğurduğu nəticələr təkcə sürücünün deyil, eyni zamanda digər yol hərəkəti iştirakçılarının və onların ailələrinin həyatına ağır təsir göstərir. Hər belə fakt bir neçə insanın taleyində silinməz iz buraxır. Bu səbəbdən, inzibati tədbirlərlə yanaşı, hər bir vətəndaşın şəxsi məsuliyyət hissi ilə hərəkət etməsi böyük əhəmiyyət daşıyır.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha sürücülərə müraciət edərək, sərxoş halda nəqliyyat vasitəsi idarə etməyin ağır və geri dönüşü olmayan nəticələrə səbəb olduğunu xatırladır, baş verən hadisələrdən düzgün nəticə çıxarmağa, özlərinin və digər insanların həyat və sağlamlığına qarşı məsuliyyətli və diqqətli davranmağa çağırır.

Paylaş:
114

Aktual

Cəmiyyət

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Siyasət

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Cəmiyyət

DTX: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Cəmiyyət

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - ...

Cəmiyyət

Məktəblərdə istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

OKX Azərbaycan bazarı üçün avtomatlaşdırılmış P2P sifariş icrasını istifadəyə verdi

“Azərxalça” Bəhreyndə ilin ən böyük sərgisi “Mara'ee 2025”in iştirakçısı oldu - FOTO

Oğul anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına pul göndərdi - Polis saxladı

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Bakıda ilk dəfə D-8 Gənclər Dialoqu keçirilir

Market və təmir sexindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bakıda iki küçənin kəsişməsində mübahisəli vəziyyət aradan qaldırılacaq

Bu gün, 16:58

Məktəblərdə istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

Bu gün, 16:39

OKX Azərbaycan bazarı üçün avtomatlaşdırılmış P2P sifariş icrasını istifadəyə verdi

Bu gün, 16:23

“Azərxalça” Bəhreyndə ilin ən böyük sərgisi “Mara'ee 2025”in iştirakçısı oldu - FOTO

Bu gün, 16:11

Oğul anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına pul göndərdi - Polis saxladı

Bu gün, 16:01

Kamaləddin Qafarov: “Mövcud münasibətlər Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya xəttinə tam uyğun gəlir”

Bu gün, 15:52

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Bu gün, 15:38

Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib

Bu gün, 15:28

İrandan idxal edilən konfetdə uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 14:54

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Bu gün, 14:37

DTX: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:16

“Coincasa” 2025-ci il “Blooming New Year” Yeni il kolleksiyasını təqdim edir - FOTO

Bu gün, 13:51

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:20

Anar Quliyev Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiçlə WUF13 hazırlıqlarını müzakirə edib

Bu gün, 12:59

“Azerconnect Group” RSD sisteminə qoşulan ilk özəl telekommunikasiya şirkəti oldu

Bu gün, 12:52

Prezident Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycan üzrə ticarət elçisini qəbul edib

Bu gün, 12:49

Narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücü və sərnişinləri ifşa olunub

Bu gün, 12:43

Sabah fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:17

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir

Bu gün, 12:13

Astarada iki balıqçı dənizdə itkin düşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:12
Bütün xəbərlər