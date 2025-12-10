 AMB 10 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 10 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:40 - Bu gün
AMB 10 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 10 dekabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az Mərkəzi Banka istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat təşkil edib.

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9767 manat, 1 türk lirəsi 0,0399 manat, 100 rus rublu isə 2,1982 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9767
AUD 1,1288
BYN 0,5745
BGN 1,0109
AED 0,4629
KRW 0,1156
CZK 0,0815
CNY 0,2407
DKK 0,2647
GEL 0,6301
HKD 0,2184
INR 0,0189
GBP 2,2619
SEK 0,1814
CHF 2,1085
ILS 0,5263
CAD 1,2269
KWD 5,5358
KZT 0,3291
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5151
MDL 0,1001
NOK 0,1673
UZS 0,0142
PKR 0,6039
PLN 0,4675
RON 0,3884
RUB 2,1982
RSD 0,0168
SGD 1,3113
SAR 0,453
xdr 2,3169
TRY 0,0399
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0854
NZD 0,9815
XAU 7151,373
XAG 103,8462
XPT 2838,167
XPD 2555,168
71

