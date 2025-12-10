AMB 10 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 10 dekabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat təşkil edib.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9767 manat, 1 türk lirəsi 0,0399 manat, 100 rus rublu isə 2,1982 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9767
|AUD
|1,1288
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0109
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1156
|CZK
|0,0815
|CNY
|0,2407
|DKK
|0,2647
|GEL
|0,6301
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2619
|SEK
|0,1814
|CHF
|2,1085
|ILS
|0,5263
|CAD
|1,2269
|KWD
|5,5358
|KZT
|0,3291
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5151
|MDL
|0,1001
|NOK
|0,1673
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6039
|PLN
|0,4675
|RON
|0,3884
|RUB
|2,1982
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3113
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3169
|TRY
|0,0399
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0854
|NZD
|0,9815
|XAU
|7151,373
|XAG
|103,8462
|XPT
|2838,167
|XPD
|2555,168
