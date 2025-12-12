 AMB 12 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 12 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:12 - Bu gün
AMB 12 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36 % artaraq 1,9945 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,18 % azalaraq 2,1189 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9945
AUD 1,1323
BYN 0,5745
BGN 1,0198
AED 0,4629
KRW 0,1154
CZK 0,0824
CNY 0,2409
DKK 0,267
GEL 0,6304
HKD 0,2184
INR 0,0188
GBP 2,2762
SEK 0,1837
CHF 2,1382
ILS 0,5305
CAD 1,234
KWD 5,5433
KZT 0,3268
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5211
MDL 0,1003
NOK 0,1689
UZS 0,0141
PKR 0,6061
PLN 0,4723
RON 0,3918
RUB 2,1189
RSD 0,017
SGD 1,3162
SAR 0,453
xdr 2,3228
TRY 0,0398
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0915
NZD 0,9874
XAU 7253,339
XAG 107,883
XPT 2885,317
XPD 2558,917
46

Bütün xəbərlər