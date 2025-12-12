AMB 12 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36 % artaraq 1,9945 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,18 % azalaraq 2,1189 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9945
|AUD
|1,1323
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0198
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2409
|DKK
|0,267
|GEL
|0,6304
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0188
|GBP
|2,2762
|SEK
|0,1837
|CHF
|2,1382
|ILS
|0,5305
|CAD
|1,234
|KWD
|5,5433
|KZT
|0,3268
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5211
|MDL
|0,1003
|NOK
|0,1689
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6061
|PLN
|0,4723
|RON
|0,3918
|RUB
|2,1189
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3162
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3228
|TRY
|0,0398
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0915
|NZD
|0,9874
|XAU
|7253,339
|XAG
|107,883
|XPT
|2885,317
|XPD
|2558,917
