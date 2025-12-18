 AzMİU rektoru: Beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyimiz ilbəil möhkəmlənir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AzMİU rektoru: Beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyimiz ilbəil möhkəmlənir

Qafar Ağayev13:01 - Bu gün
AzMİU rektoru: Beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyimiz ilbəil möhkəmlənir

“Beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin ilbəil möhkəmlənir”.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin (AzMİU) rektoru Gülçöhrə Məmmədova universitetin 50 illik yubiley tədbirində çıxışı zamanı ali məktəbin beynəlxalq əməkdaşlıq və reytinq göstəricilərindən danışıb.

Rektor bildirib ki, AzMİU-nun tərəfdaşları sırasında İstanbul Texnik, Qazi, Yıldız Texnik universitetləri, İtaliyanın Milan Politexnik və La Sapienza universitetləri, Böyük Britaniyanın Vestminster Universiteti, eləcə də Cənubi Koreya, Çin və Mərkəzi Asiya ölkələrinin aparıcı ali təhsil müəssisələri yer alır.

“Bu tərəfdaşlıqlar çərçivəsində tədqiqat mübadiləsi, müəllim və tələbə mobilliyi, birgə layihələrin icrası geniş şəkildə həyata keçirilir”, – deyə G.Məmmədova qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, beynəlxalq fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindən biri ikili diplom proqramlarıdır:

“Hazırda 12 ikili diplom proqramı Ankara Universiteti, Vestminster Universiteti, Texas Texniki Universiteti, Ege Universiteti, İstanbul Texniki Universiteti və Milan Politexnik Universiteti ilə uğurla icra olunur”.

Rektor vurğulayıb ki, beynəlmiləlləşmə prosesinin məntiqi nəticəsi olaraq AzMİU nüfuzlu beynəlxalq reytinqlərdə də təmsil olunur:

“QS World University reytinqində yer almaq və QS Stars qiymətləndirməsində maksimal 5 ulduzla dəyərləndirilmək son illərin əsas nailiyyətlərindəndir”.

O əlavə edib ki, Times Higher Education World University Rankings reytinqində də universitetin mövqeyi ilbəil möhkəmlənir:

“Digər beynəlxalq reytinqlərdə iştirak edir, dünya universitetləri ilə müxtəlif istiqamətlərdə rəqabət aparırıq”.

G.Məmmədova beynəlxalq ali təhsil müəssisəsi olmağın əsas göstəricilərindən birinin ixtisas proqramlarının akkreditasiyası olduğunu da diqqətə çatdırıb:

“Bu istiqamətdə atılan ilk uğurlu addımlar memarlıq, inşaat və nəqliyyat mühəndisliyi ixtisaslarının beynəlxalq qiymətləndirmədən keçməsidir”.

Rektor sonda qeyd edib ki, AzMİU 50 il ərzində 70 mindən çox mütəxəssis hazırlayıb:

“Bu gün respublikanın demək olar ki, bütün iri tikinti layihələrində universitetimizin məzunları fəal iştirak edirlər”.

Paylaş:
63

Aktual

Cəmiyyət

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Siyasət

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Cəmiyyət

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmirinə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Sevinc Fətəliyeva: Prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirir

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İrşad-da “Yaşıl Günlər” başladı! - FOTO - VİDEO

Şirvanda ürəyi dayanan 6 uşaq anasını xilas edən həkim kimdir? - FOTO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirir

Bu gün, 14:18

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:11

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Bu gün, 13:34

AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:27

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Bu gün, 13:06

AzMİU rektoru: Beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyimiz ilbəil möhkəmlənir

Bu gün, 13:01

13 dərəcəyədək şaxta olacaq - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:24

Ali Məhkəmə: Borc faizindən faiz tutulması qanunaziddir

Bu gün, 12:17

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Bu gün, 12:02

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmirinə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 11:50

FHN Yeni il bayramı ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair müraciət edib

Bu gün, 11:26

Şamaxıda 10 aylıq körpə arabadan yıxılaraq ölüb

Bu gün, 11:03

Qusarda qadın keçmiş əri tərəfindən qətlə yetirilib

Bu gün, 10:42

AZAL səyahət rahatlığını artırır: sərnişinlər artıq yan oturacağı əvvəlcədən bloklaya bilərlər

Bu gün, 10:26

m10 və Mastercard yeni rəqəmsal kartı təqdim edir

Bu gün, 10:19

2025-ci ildə itirdiyimiz məşhur SİMALAR - FOTO

Bu gün, 10:17

Bakıda ilk dəfə “ağıllı svetoforlar” quraşdırılıb - Tıxacın qarşısı alınacaq - vİDEO

Bu gün, 10:04

AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:51

“Bibiheybət” Gəmi Zavodunda kadr ixtisarı ilə bağlı yayılan xəbərlərə ASCO-dan reaksiya

Bu gün, 09:39

Ağdamda traktor minaya düşüb, sürücü xəsarət alıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 09:05
Bütün xəbərlər