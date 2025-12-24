AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,13 % artaraq 2,0045 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,74 % artaraq 2,1798 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|2,0045
|AUD
|1,1404
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0244
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1167
|CZK
|0,0825
|CNY
|0,242
|DKK
|0,2684
|GEL
|0,631
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2973
|SEK
|0,1854
|CHF
|2,1594
|ILS
|0,5333
|CAD
|1,2424
|KWD
|5,5337
|KZT
|0,3339
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5127
|MDL
|0,1012
|NOK
|0,1695
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6063
|PLN
|0,4747
|RON
|0,3938
|RUB
|2,1798
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3254
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3311
|TRY
|0,0397
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0407
|JPY
|1,0908
|NZD
|0,9929
|XAU
|7647,748
|XAG
|122,8157
|XPT
|3987,325
|XPD
|3224,518
