 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:06 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,13 % artaraq 2,0045 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,74 % artaraq 2,1798 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,0045
AUD 1,1404
BYN 0,587
BGN 1,0244
AED 0,4629
KRW 0,1167
CZK 0,0825
CNY 0,242
DKK 0,2684
GEL 0,631
HKD 0,2187
INR 0,0189
GBP 2,2973
SEK 0,1854
CHF 2,1594
ILS 0,5333
CAD 1,2424
KWD 5,5337
KZT 0,3339
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5127
MDL 0,1012
NOK 0,1695
UZS 0,0141
PKR 0,6063
PLN 0,4747
RON 0,3938
RUB 2,1798
RSD 0,0171
SGD 1,3254
SAR 0,4532
xdr 2,3311
TRY 0,0397
TMT 0,4857
UAH 0,0407
JPY 1,0908
NZD 0,9929
XAU 7647,748
XAG 122,8157
XPT 3987,325
XPD 3224,518
Bütün xəbərlər