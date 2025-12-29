 İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Qafar Ağayev14:56 - Bu gün
İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Xəbər verdiyimiz kimi Bakı şəhərində bütün avtobus marşrutlarında və metronun stansiyalarında ödəniş məntəqələrində NFC ödənişləri aktivləşdirilib

Yeni texnologiyanın tətbiqi sərnişinlər üçün rahatlıq yaratsa da, mövcud “BakıKart” sisteminə təsiri ilə bağlı suallar aktuallığını qoruyur.

Dünyanın müxtəlif şəhərlərində istifadə edilən şəhər kartları təkcə ictimai nəqliyyatda deyil, şəhərdə muzeylərdə, kitabxanalarda və s. sahələrdə istifadə olunur.

Bəs görəsən NFC ödənişləri “BakıKart”dan istifadəyə necə təsir edəcək? “BakıKart”ın funksional imkanlarının genişlənməsinə ehtiyac varmı? Hansı güzəştlər və imtiyazlar tətbiq edilməlidirmi?

Məsələ ilə bağlı 1news.az-a danışan nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Rauf Ağamirzəyev deyib ki, ümumilikdə ödənişdə çeşidlərin olması üstünlükdür.

“Bu, “BakıKart”ın sıradan çıxması demək deyil, əksinə, sistemin inkişafının növbəti mərhələsidir. Məhz “BakıKart” öz platformasında NFC texnologiyasını tətbiq edir və bu, düzgün qərardır”, — ekspert bildirib.

R.Ağamirzəyev qeyd edib ki, mərhələli keçid çərçivəsində ilkin olaraq Böyük Daşıyıcılar — “BakuBus”, “Faiqoğlu” və “Çınar Trans” artıq bu sistemə keçib və bu gün verilən məlumata görə, artıq Bakı şəhərində kartla işləyən bütün avtobuslarda NFC texnologiyası aktiv edilib.

Rauf Ağamirzəyev

Ekspert əlavə edib ki, güzəştlərin tətbiqi hər hansı ödəniş sistemi tərəfindən deyil, dövlət tərəfindən müəyyən edilir.

“Yanvarın 1-dən etibarən qüvvəyə minəcək “brutto müqavilələr” də məhz bu çərçivədə tətbiq olunur. Bu mexanizm subsidiya aləti rolunu oynayır və hər kilometrə görə daşıyıcılara subsidiya verilməsini nəzərdə tutur”.

R.Ağamirzəyev dünyada artıq 40 ildən çoxdur tətbiq olunan “brutto müqavilə” sisteminin fərqli bilet paketlərinin formalaşdırılmasına imkan yaratdığını bildirib: “Bu sistem çərçivəsində tələbələr, pensiyaçılar, müharibə iştirakçıları kimi həssas qruplar üçün güzəştli bilet paketlərinin təklif olunması, eyni zamanda 90 dəqiqəlik pulsuz keçidlərin tətbiqi mümkündür. Ən yaxın nümunə kimi qonşu Tbilisini göstərmək olar. Bu şəhərdə artıq dörd ildir ki, “brutto müqavilə” sisteminə keçid edilib və qeyd olunan güzəşt mexanizmləri uğurla tətbiq olunur”.

Bu yanaşmanın əhəmiyyətini açıqlayan ekspert deyib ki, uzaq ərazilərdən şəhərə gələn vətəndaşlar bir neçə nəqliyyat növünü dəyişməli olur və bu da onların gündəlik nəqliyyat xərclərini artırır.

“90 dəqiqəlik pulsuz keçidlər həmin xərclərin optimallaşdırılmasına xidmət edir. Digər tərəfdən, ictimai nəqliyyatdan mütəmadi istifadə edən şəxslər gündəlik deyil, aylıq və ya illik bilet paketləri almaqla xərclərini daha da azalda bilərlər. Həssas qruplar isə onlara tətbiq edilən güzəştlər sayəsində nəqliyyat xərclərini optimallaşdırmaq imkanına malik olurlar. Nəticə etibarilə, bu yanaşma ictimai nəqliyyatı həm daha cəlbedici, həm də vətəndaşlar üçün xərc baxımından daha əlçatan edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Bakıya müxtəlif istiqamətlərdən gündəlik gələn insanların nəqliyyat xərcləri kifayət qədər yüksəkdir və bu xərclərin optimallaşdırılması vacibdir”, — R.Ağamirzəyev əlavə edib.

Paylaş:
136

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

İqtisadiyyat

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Rəsmi

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Cəmiyyət

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

İqtisadiyyat

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Qeyri-iş günündə mənşə sertifikatı üçün müraciət mümkün olacaq

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb

Əmtəə bazarlarında gümüşün qiyməti 77 dolları ötüb

ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 500 dolları ötüb

Son xəbərlər

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:03

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Bu gün, 15:44

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:28

Gizir və miçmanlar üçün həqiqi hərbi xidmətdə olmanın müddəti artırılıb

Bu gün, 15:23

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva “Rənglərdə yaşanan 10 il” mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

Bu gün, 15:03

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Bu gün, 14:56

İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN

Bu gün, 14:49

Rəsmi Bakı: Somalinin “Somalilənd” bölgəsinin tanınması beynəlxalq hüquqa ziddir

Bu gün, 14:32

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 14:27

Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti daha 3 il uzadılır

Bu gün, 14:24

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 13:50

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Bu gün, 13:38

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

Bu gün, 13:20

Kamaləddin Qafarov: “İdman sahəsində uğurla aparılan dövlət siyasəti ildən-ilə daha yüksək nəticələrə gətirib çıxarır”

Bu gün, 13:19

Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO

Bu gün, 12:28

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 12:07

FHN bayramda gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 11:59

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

Bu gün, 11:51
Bütün xəbərlər