 Paşinyan: Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz kommunikasiya təmin etməyə hazırıq
Paşinyan: Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz kommunikasiya təmin etməyə hazırıq

Qafar Ağayev12:38 - Bu gün
Ermənistan Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz kommunikasiya təmin etməyə hazırdır

1news.az “Armenpress”ə istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hökumət iclasında Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maneəsiz kommunikasiya təmin olunmasına hazır olduqlarını açıqlayıb.

“İstəyirəm vurğulayım və siyasi iradəmizi təsdiqləyim: razılaşdırılmış çərçivədə biz hazırıq, münasibətliyik və bu istiqamətdə əmin addımlar atacağıq. Bu, o cümlədən Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz kommunikasiya təmin edilməsini də əhatə edir. Biz dəfələrlə bu prinsiplər barədə danışmışıq. Bizim mövqeyimiz budur ki, burada da münaqişə məntiqindən çıxmalı və normal, sülhə uyğun atmosfer yaratmalıyıq”, — deyə Paşinyan bildirib.

Baş nazir əlavə edib ki, proses həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda sürətli olmayacaq, çünki cəmiyyətlərdə uzun illər davam edən münaqişə ritorikası hələ də qalmaqdadır. O, nümunə olaraq yanacaq idxalı ilə bağlı dövriyyədə olan bəyanatları göstərib və bildirib ki, hər iki tərəfdə qarşılıqlı ittihamlar səslənir — guya yanacaq hərbi məqsədlər üçün istifadə olunacaq.

“Qeyd etməliyik ki, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda mövcud ritorika artıq bu günkü reallıqlarla uyğunlaşmır. Eyni zamanda, insanları günahlandırmaq da düzgün deyil, çünki son 35 ildən artıq davam edən məntiqi bir əmrlə dayandırmaq mümkün deyil. Buna görə daha praktik yanaşmaya üstünlük verməli və işə fokuslanmalıyıq. Sülhün praktik faydaları isə müxtəlif tezislər və şübhələr ətrafında sonsuz müzakirələrdən daha təsirli ola bilər”, — deyə Paşinyan bildirib.

