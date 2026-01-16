AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, yanvarın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0393 manata kimi, Avro 1,9738 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1849 manata kimi bahalaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9738
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,14
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5753
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1154
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0813
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,244
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2642
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6315
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,218
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0188
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,276
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1844
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1188
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,5401
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2241
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,518
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3327
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4661
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0194
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5125
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,0992
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1682
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0142
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6068
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4684
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,3878
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,1849
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0168
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3205
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,4533
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,319
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0393
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,039
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,074
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|0,9788
|1 Qızıl
|XAU
|7822,057
|1 Gümüş
|XAG
|154,5054
|1 Platin
|XPT
|3997,219
|1 Palladium
|XPD
|2998,741
