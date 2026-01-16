 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, yanvarın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0393 manata kimi, Avro 1,9738 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1849 manata kimi bahalaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9738
1 Avstraliya dolları AUD 1,14
1 Belarus rublu BYN 0,5753
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1154
1 Çexiya kronu CZK 0,0813
1 Çin yuanı CNY 0,244
1 Danimarka kronu DKK 0,2642
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6315
1 Honq Konq dolları HKD 0,218
1 Hindistan rupisi INR 0,0188
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,276
1 İsveç kronu SEK 0,1844
1 İsveçrə frankı CHF 2,1188
1 İsrail şekeli ILS 0,5401
1 Kanada dolları CAD 1,2241
1 Küveyt dinarı KWD 5,518
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3327
1 Qətər Realı QAR 0,4661
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0194
100 Macarıstan forinti HUF 0,5125
1 Moldova leyi MDL 0,0992
1 Norveç kronu NOK 0,1682
100 Özbəkistan somu UZS 0,0142
100 Pakistan rupisi PKR 0,6068
1 Polşa zlotısı PLN 0,4684
1 Rumıniya leyi RON 0,3878
100 Rusiya rublu RUB 2,1849
1 Serbiya dinarı RSD 0,0168
1 Sinqapur dolları SGD 1,3205
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4533
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,319
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0393
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,039
100 Yaponiya yeni JPY 1,074
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 0,9788
1 Qızıl XAU 7822,057
1 Gümüş XAG 154,5054
1 Platin XPT 3997,219
1 Palladium XPD 2998,741
