 ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

Qafar Ağayev11:26 - Bu gün
ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

ABŞ ordusu İranla müharibə zamanı həlak olan ilk amerikalı hərbçilərdən dördünün şəxsiyyətini açıqlayıb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Tramp administrasiyası artan gərginliyin daha çox amerikalı itkisinə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Bildirilib ki, indiyədək qeydə alınan altı ABŞ hərbçisinin ölümü arasında həmin dörd nəfər ABŞ Ordusunun Ehtiyat Qüvvələrinin Ayova ştatındakı bölməsinin üzvləri olub. Onlar bazar günü Küveytin Port-Şuayba bölgəsində yerləşən ABŞ hərbi obyektinə pilotsuz uçuş aparatının (PUA) zərbə endirməsi nəticəsində həlak olublar.

Pentaqonun məlumatına görə, yaşı 20-dən 42-yə qədər olan hərbçilər Ayova ştatının Des Moyn şəhərində yerləşən 103-cü Təminat Komandanlığında xidmət ediblər. Bu qurum ordunun qlobal logistika və təchizat əməliyyatlarının tərkib hissəsidir.

Həlak olan hərbçilər aşağıdakılardır:

  • Kapitan Kodi A. Xork (35) – Florida ştatının Vinter Heyven şəhəri

  • Baş çavuş Noa L. Titcens (42) – Nebraska ştatının Belvyu şəhəri

  • Baş çavuş Nikol M. Amor (39) – Minnesota ştatının Vayt Ber Leyk şəhəri

  • Çavuş Deklan C. Koudi (20) – Ayova ştatının Vest De Moin şəhəri

Paylaş:
103

Aktual

Rəsmi

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib

Dünya

İsfahan və Şiraz şəhərlərində İranın hərbi obyektlərinə hava zərbələri endirilib

İsrail F-35 ilə Tehran səmasında İran qırıcısını vurdu

ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

Tehranda yenidən güclü partlayış səsləri eşidilib

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

İsrail Tehranı, İran isə Beer-Şevanı vurur

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

Hücumlar nəticəsində İranda ölən və yaralanların sayı açıqlanıb

Son xəbərlər

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Bu gün, 13:55

İsfahan və Şiraz şəhərlərində İranın hərbi obyektlərinə hava zərbələri endirilib

Bu gün, 13:47

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:25

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Bu gün, 13:08

İsrail F-35 ilə Tehran səmasında İran qırıcısını vurdu

Bu gün, 12:57

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

Bu gün, 12:40

Bakıda növbəti Beynəlxalq Xalça Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:39

İrandan Azərbaycana daha 21 nəfər təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 12:27

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Bu gün, 12:12

AQTA heyvan sahiblərini və fermerləri heyvanlarını qeydiyyatdan keçirməyə çağırır - VİDEO

Bu gün, 12:09

“Liderlərlə fərq azalır, podiuma isə cəmi bir addım qalır” - Nurid Şəkərəliyev

Bu gün, 12:01

Bu ay pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

Bu gün, 11:57

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 11:49

Kəngərli və Culfa rayonlarında silah-sursat aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 11:40

Agentlikdən Yaxın Şərqdə baş verənlərlə bağlı çağırış: Rəsmi mənbələrə istinad edin

Bu gün, 11:36

ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

Bu gün, 11:26

Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 11:24

Ötən gün xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:16

Nazir: Əsas prioritetlərdən biri yerli idmançıların qış idman növlərində təmsil olunmasıdır

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər