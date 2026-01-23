 Azərbaycanda 100 min nəfərə nə qədər cinayət düşür? - RƏQƏMLƏR | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanda 100 min nəfərə nə qədər cinayət düşür? - RƏQƏMLƏR

Qafar Ağayev15:15 - Bu gün
Azərbaycanda 100 min nəfərə nə qədər cinayət düşür? - RƏQƏMLƏR

Ötən il əməliyyat-axtarış və istintaq fəaliyyətinin subyekti olan bütün dövlət qurumları üzrə 31 852 cinayət qeydə alınıb, onlardan 90,5 faizi açılıb. Əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayı 310 fakt təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-də keçirilən Kollegiya iclasında məlumat verilib.

Bildirilib ki, cinayətlərin 92,8 faizi və ya 29.572-i daxili işlər və prokurorluq orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində araşdırılan hüquqazidd əməllər olmaqla 93,5 faizinin açılması təmin edilib. Cinayətlərin ağır və xüsusilə ağır növlərinin 90,1, qeyri-aşkar şəraitdə baş verənlərin 90,9, şəxsiyyət əleyhinə olanların 98,9, mülkiyyət əleyhinə olanların 89,5 faizi, qəsdən adam öldürmələrin, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaların, soyğunçuluqların və quldurluqların hamısı açılıb. Xırda talamaların açılmasının nəticələri də yaxşılaşaraq 92 faizə yüksəlib.

Cinayətlərin ağır, xüsusilə ağır və transmilli mütəşəkkil növlərinin qarşısının alınması və istintaqı kimi mühüm vəzifələrin icrası sahəsində böyük bir iş həcmi yerinə yetirilib. Prokurorluq orqanları ilə birgə həyata keçirilmiş istintaq-əməliyyat tədbirləri ilə cəmiyyətdə rezonans doğurmuş bir sıra cinayətlərin açılması təmin edilib, eləcə də keçmiş illərdən bağlı qalmış 355 cinayət açılaraq təqsirli şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub.

Ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törətmiş 1033 nəfər tutulub, 214 kriminal qrup zərərsizləşdirilib. Qrup halında baş verən cinayətlər 8,9, odlu silahın tətbiqi ilə törədilənlər 44,1, ailə münaqişəsi zəminli cinayətlər 3,1, əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər tərəfindən törədilənlər 17,5 faiz azalıb. Eyni zamanda, ümumi cinayətlər 6,2, ağır və xüsusilə ağır cinayətlər 8,6, qeyri-aşkar şəraitdə baş verənlər 10,5, qəsdən adam öldürmələr 8,8, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmalar 4,7, mülkiyyət əleyhinə olanlar 6,7, onlardan informasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə törədilənlər 16,9, habelə yol-nəqliyyat hadisələri 12,3, qəzalarda ölənlərin sayı 9,8, xəsarət alanların sayı 13,6 faiz azalıb.

Paylaş:
94

Aktual

Reportaj

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Siyasət

ABŞ səfirliyi: Prezidentlər Vaşinqton razılaşmalarına sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər

Cəmiyyət

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin sayı azalıb

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

20 Yanvar metrostansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

Sabah Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaq

Xankəndiyə köçən keçmiş məcburi köçkünlərə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

Bu gün, 17:48

Milli Məclis və İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədrlərinin görüşü olub

Bu gün, 17:45

“Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Bu gün, 17:42

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib

Bu gün, 17:36

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Bu gün, 17:28

Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin sayı azalıb

Bu gün, 17:17

Bakı metrosunda 300 yeni vaqon alınması müzakirə edib

Bu gün, 17:05

Ağcabədi heyvan bazarının fəaliyyətinə icazə verilib

Bu gün, 16:47

Səbaildə yanan evdən iki nəfərin meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 15:58

Ötən il Azərbaycan telekanallarında hansı janrda proqramlar üstünlük təşkil edib? - SİYAHI

Bu gün, 15:27

Vidadi Zeynalov hərraca çıxarılan milyonluq əmlaklardan danışdı: Deyim adına ev olmasın?

Bu gün, 15:17

Azərbaycanda 100 min nəfərə nə qədər cinayət düşür? - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 15:15

Keçən il 214 kriminal qrup zərərsizləşdirilib

Bu gün, 15:05

Beynəlxalq axtarışa verilmiş 40 nəfərin yeri müəyyən olunub

Bu gün, 14:54

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Bu gün, 14:50

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən il 1079 döyüş silahı aşkar edilib

Bu gün, 14:44

ABŞ səfirliyi: Prezidentlər Vaşinqton razılaşmalarına sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər

Bu gün, 14:09

Prokurorluq Xırdalanda fəhlənin iş zamanı ölümününü araşdırır

Bu gün, 14:00

Nigar Köçərli: “LİV Bona Dea” Hospital ilə məsələni hüquqi müstəvidə həll etməyi düşünürəm

Bu gün, 13:38

Qarabağda yaşayan 10 erməni və 1 rus Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təhvil verildi

Bu gün, 13:25
Bütün xəbərlər