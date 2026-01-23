“Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edilib - VİDEO
“Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın rəsmi "X" səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edilib.
1news.az xəbər verir ki, paylaşımda 2025-ci il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan arasında paraflanmış sülh sazişinin növbəti nəsillər üçün qarşılıqlı etimad yaradacağı qeyd olunub.
“Dialoqu ixtilafdan, ümidi düşmənlikdən üstün tutaraq hər iki xalq Qafqazda onilliklər boyu davam edən münaqişəni və humanitar çətinlikləri arxada qoymağı seçdi. Davamlı dialoq, etimad qurucu tədbirlər və humanitar təşəbbüslərlə Azərbaycan və Ermənistan digərlər üçün nümunə oldu. Onlar stabillik və əməkdaşlığın əlçatan məqsədlər olduğunu sübut etdilər”, - paylaşımda qeyd edilib.
The Zayed Award for Human Fraternity shares the news with President @presidentaz that the Armenia–Azerbaijan Peace Agreement has been named a 2026 honoree, recognising efforts toward peace and dialogue.
