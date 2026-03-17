Ceyhun Bayramov ilə Polşa XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

16:28 - Bu gün
17 mart tarixində Polşa Respublikasının xarici işlər naziri Radoslav Şikorski Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.

XİN-dən 1news.az-a verilən xəbərə görə, nazirlər Yaxın Şərqdə davam edən müharibənin regional və qlobal səviyyədə ciddi təhlükəsizlik təhdidləri yaratdığını, deeskalasiyanın və danışıqlar prosesinin bərpasının əhəmiyyətini vurğulayıblar.

Polşa naziri İranın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib və ölkəmizlə həmrəyliyini ifadə edib.

Polşa naziri ölkəsinin diplomatlarının və vətəndaşlarının İran ərazisindən təxliyəsinə göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

Telefon danışığı zamanı həmçinin Azərbaycanla Polşa arasında siyasi, iqtisadi, alternativ enerji, humanitar və digər sahələrdə münasibətlərin geniş perspektivə malik olduğu, əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin və siyasi dialoqun intensivləşdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.

Nazirlər telefon danışığı zamanı həmçinin digər regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Aktual

Cəmiyyət

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanda WUF13-də iştirak edəcək

Cəmiyyət

Ağdamda Novruz yarmarkası təşkil edilib

Cəmiyyət

Məşhur iş adamı həbs edildi - Tale Heydərovun 1 milyonunu ələ keçirməkdə ittiham olunur

Dünya

İsrailin müdafiə naziri: Əli Laricani öldürülüb

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Polşa XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Sosial şəbəkədə tənqid olunan ATƏT çıxışı: Aqil Ələsgərdən açıqlama – VİDEO

Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın XİN başçısı arasında telefon danışığı olub

Azərbaycan XİN İrlandiyanın Milli Gününü təbrik edib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Paytaxtın Abad məhəllələrində Novruz şənlikləri keçirilir - FOTO

Muxtar Babayev: Hazıda dövlətlər təhlükəsizliyə diqqət ayırır, iqlim çağırışları geri planda qalır

Dövlət başçısı: Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq

Azərbaycan XİN Efiopiyaya başsağlığı verib

Son xəbərlər

Ağdamda Novruz yarmarkası təşkil edilib

Bu gün, 18:40

Bu ərazidə 12 mindən çox abonent qazsız qalacaq

Bu gün, 18:13

Dövlətə 8 milyon borcu olan sahibkar kimdir?

Bu gün, 17:40

Ağdaşda qazın verilişində fasilə yaranacaq

Bu gün, 17:20

Uyğunsuzluq aşkarlanmış energetik içkinin idxalına məhdudiyyət qoyulub

Bu gün, 17:18

İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:58

Paytaxtda yerləşən mağzaların birində soyğunçuluq törədilib - VİDEO

Bu gün, 16:53

Tbilisi prospektində daha bir layihənin icrasına başlanılır

Bu gün, 16:39

Lənkəranda toyuq kəsimi sexinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb

Bu gün, 16:36

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

Bu gün, 16:33

Ceyhun Bayramov ilə Polşa XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 16:28

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanda WUF13-də iştirak edəcək

Bu gün, 16:19

Gəncədə 55 yaşlı kişi sükan arxasında dünyasını dəyişib

Bu gün, 16:03

Bakıda daha bir marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 15:44

Dərsdən qaçmaq istəyən 7-ci sinif şagirdi pəncərədən yıxılıb

Bu gün, 15:42

Paytaxtda yük avtomobillərindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:31

Cəbrayılın Horovlu kəndində növbəti əmək yarmarkası təşkil olunacaq

Bu gün, 15:22

RİNN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 15:09

Oleq Bakinski ilə birgə ittiham olunan ukraynalı sabiq nazir müavini barədə qərar verilib

Bu gün, 14:52

Sürət qatarına daş atan daha 4 yeniyetmə müəyyən edilib

Bu gün, 14:41
Bütün xəbərlər