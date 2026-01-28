 “Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

13:48 - Bu gün
“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Hazırda “Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı”nın Tədbirlər Planı çərçivəsində nəzərdə tutulmuş layihələrdən “Bilgəh-Novxanı-VAZ dairəsi-Xırdalan-M4” avtomobil yolunun təqribən 60 faizi tamamlanıb, işlərin 2026-cı ilin sonuna qədər yekunlaşacağı gözlənilir. Bu layihənin davamı olan “VAZ dairəsi-M4 Şamaxı yolu” layihəsində işlərin təqribən 20 faizi tamamlanıb. İnşa işlərinin 2027-ci ildə bitməsi planlaşdırılır.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) idarə heyətinin sədri Anar Rzayev “Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı”nın ötən il üzrə icrasına həsr olunan dəyirmi masada bildirib.

Onun sözlərinə görə, akademik Həsən Əliyev - “Koroğlu” metrostansiyası” layihəsinin 50 faizi tamamlanıb, 2026-cı ilin ikinci yarısında yekunlaşacağı gözlənilir: ““Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsi üzrə işlərə 2025-ci ilin sonunda başlanılıb, 2027-ci ilin sonunda başa çatdırılması planlaşdırılır”.

AYNA sədri qeyd edib ki, yeni tunellər yolların buraxıcılıq qabiliyyətini artıracaq, yola sərf olunan vaxt qısalacaq.

““Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsi çərçivəsində yeni tunel Ağ şəhər ərazisi, Babək prospekti ilə Heydər Əliyev prospekti və Nərimanov rayonu arasında əlaqəliliyin artırılması məqsədilə inşa edilir. Tunel “Excelsior” qovşağından yan keçməklə Ağ şəhərdən və Nərimanovdan çıxışı mümkün edəcək. Bu isə şəxsi nəqliyyat istifadəçilərinin yola sərf etdikləri vaxtı qısaldacaq və “Excelsior” qovşağındakı yükü azaldacaq. “Akademik Həsən Əliyev-“Koroğlu” m/st” layihəsi şərq istiqamətində (Aeroport) Bakıya alternativ giriş və çıxışın yaradılmasını nəzərdə tutur. Layihə yaxın ərazilər arasında əlaqəliliyi artıracaq yeni tunel tikiləcək. Həmçinin Həsən Əliyev küçəsinin Əhməd Rəcəbli və Aşıq Molla Cümə küçələri ilə kəsişmələrində buraxılış qabiliyyəti artacaq.

“Bilgəh–Novxanı-VAZ dairəsi-Xırdalan-M-4” və “VAZ dairəsi–M-4 Şamaxı yolu” layihələri Bilgəhdən və ətraf qəsəbələrdən Sumqayıta və geriyə, həmçinin Xırdalandan Bilgəh və Sumqayıt istiqamətinə Xırdalan dairəsi və Masazır ərazisini keçmədən alternativ yolların yaradılmasını nəzərdə tutan, bir-bir ilə əlaqəli layihələrdir. Eyni zamanda, VAZ dairəsinin yenidən qurulması, M1 və M4 avtomobil yolları arasında əlavə əlaqənin yaradılması Şamaxı, Sumqayıt, Lökbatan, Bilgəh və yaxın ərazilərdən daxil olan və çıxan nəqliyyat axınının Sumqayıt şosesinin yüklənmiş hissələrini yan keçməklə, alternativ yollar vasitəsilə yönləndirilməsinə imkan verəcək”, - deyə Anar Rzayev vurğulayıb.

Paylaş:
113

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Cəmiyyət

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Bakı və ətraf ərazilərdə dəmir yolu şəbəkəsi genişləndirilir - VİDEO

Nazir müavini: Bəzən piyada yolu nəzərdə tutulmayan yerdən keçir

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni razılaşma: Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Azərbaycan qlobal bazara qabıqsız fındıq ixrac edən ölkələrin ilk 5-liyində yer alıb

Son xəbərlər

Bir ildə 5 nəfər valideynlik hüququndan məhrum edilib, 6 işə məhkəmədə baxılır

Bu gün, 17:50

Uyğunsuzluq aşkarlanan 3 ton araxis məhsulunun satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

Bu gün, 17:33

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:22

Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:13

Bir ildə 65 nəfər təqsirləndirilən şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 16:56

Bakıda oğurluq etdikləri evlərin kameralarını sındıran şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:39

Sahibə Qafarova Omanda səfərdədir

Bu gün, 16:20

Elçin Quliyev generalı rəis təyin etdi

Bu gün, 16:08

QS Avropa reytinqində Azərbaycan universitetlərinin sayı ilk dəfə 15-ə yüksəlib

Bu gün, 15:48

Gözəllik salonunda tərk edilən bacı-qardaşla bağlı - Rəsmi açıqlama

Bu gün, 15:39

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:11

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bu gün, 15:05

Rəşad Nəbiyev ölkənin qabaqcıl İKT şirkətləri ilə əsas çətinlikləri müzakirə edib

Bu gün, 14:45

“TikTok”da özünü hüquqşünas kimi təqdim edən şəxs həbs olunub

Bu gün, 14:30

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:56

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Bu gün, 13:48

Metroda sıxlığın qarşısını almaq üçün 11 müvəqqəti avtobus xətti yaradılacaq

Bu gün, 13:27

Bakı və ətraf ərazilərdə dəmir yolu şəbəkəsi genişləndirilir - VİDEO

Bu gün, 13:20

Tikinti işləri ilə bağlı bu küçədə yollar tam bağlanacaq

Bu gün, 12:59

Nazir müavini: Bəzən piyada yolu nəzərdə tutulmayan yerdən keçir

Bu gün, 12:40
Bütün xəbərlər