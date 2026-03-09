 Naxçıvan aeroportunun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Naxçıvan aeroportunun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır - FOTO

13:21 - Bu gün
Naxçıvan aeroportunun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır - FOTO

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında reyslərin bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, hazırda aeroportun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır.

Bu gündən etibarən hava limanının fəaliyyəti bərpa ediləcək. Uçuş planlaşdırılmış cədvəl üzrə həyata keçiriləcək.

Qeyd edək ki, martın 5-də İran İslam Respublikasının dron hücumları nəticəsində Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı fəaliyyətini dayandırmışdı.

Paylaş:
115

Aktual

Dünya

İrandan buraxılan növbəti raket Türkiyə hava sahəsində zərərsizləşdirildi, Qalıqları Qaziantepə düşdü - RƏSMİ

Siyasət

Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdə artan gərginlik barədə fikir mübadiləsi aparıb

Cəmiyyət

AZAL Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edib

Siyasət

Azərbaycan ilə İran arasında yüklərin daşınması bərpa olunur

Cəmiyyət

Polşalı diplomatlar İran ərazisindən Azərbaycana təxliyə olunublar

Dələduzluğa görə axtarışda olan 14 nəfər tutuldu

DİM: Telefon aşkarlanan 9 nəfər imtahandan xaric edilib

DİM orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 144 nəfər aidiyyəti üzrə təhvil verilib

Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1222 nəfər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Polşalı diplomatlar İran ərazisindən Azərbaycana təxliyə olunublar

Bu gün, 16:29

İrandan buraxılan növbəti raket Türkiyə hava sahəsində zərərsizləşdirildi, Qalıqları Qaziantepə düşdü - RƏSMİ

Bu gün, 16:23

Dələduzluğa görə axtarışda olan 14 nəfər tutuldu

Bu gün, 15:40

Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdə artan gərginlik barədə fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 15:18

Tramp İranın yeni Ali Liderinin seçilməsindən danışdı

Bu gün, 15:00

DİM: Telefon aşkarlanan 9 nəfər imtahandan xaric edilib

Bu gün, 14:38

Putin İranın yeni Ali Liderini təbrik etdi

Bu gün, 14:31

DİM orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirib

Bu gün, 14:29

Bakıda avtobusda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:02

Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib

Bu gün, 13:36

Naxçıvan aeroportunun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 13:21

Ötən həftə 249 yanğın olub

Bu gün, 12:54

Göygöldə külli miqdarda tütün məmulatları və spirtli içkilər aşkar edilib

Bu gün, 12:39

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:21

Leyla Əliyeva “Mənzərəyə açılan ev” mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:18

AZAL Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edib

Bu gün, 11:59

Qar, yağış, duman - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 11:55

Türkiyə Şimali Kiprdə 6 ədəd F-16 döyüş təyyarəsi yerləşdirib

Bu gün, 11:51

Qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 14 tüfəng aşkar edilib

Bu gün, 11:29

Xızıda dağlıq ərazidə köməksiz qalan xarici vətəndaşlar xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər