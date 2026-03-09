Naxçıvan aeroportunun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır - FOTO
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında reyslərin bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, hazırda aeroportun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır.
Bu gündən etibarən hava limanının fəaliyyəti bərpa ediləcək. Uçuş planlaşdırılmış cədvəl üzrə həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, martın 5-də İran İslam Respublikasının dron hücumları nəticəsində Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı fəaliyyətini dayandırmışdı.
