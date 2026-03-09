 DİM: Telefon aşkarlanan 9 nəfər imtahandan xaric edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DİM: Telefon aşkarlanan 9 nəfər imtahandan xaric edilib

Qafar Ağayev14:38 - Bu gün
DİM: Telefon aşkarlanan 9 nəfər imtahandan xaric edilib

Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirdiyi buraxılış imtahanında 9 nəfər mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric edilib.

1news.az DİM-ə istinadən xəbər verir ki, qeyd olunan hallar protokollaşdırılıb və araşdırma aparılır.

Martın 10-dan etibarən DİM-də imtahan protokolları və cavab vərəqlərinin emalına başlanılacaq. İmtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin yaxın 7 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

Bu gün saat 15:30-da DİM-in “Youtube” kanalı vasitəsilə canlı yayım ediləcək və Mərkəzin məsul əməkdaşları, ekspertlər tərəfindən imtahanda istifadə olunmuş test tapşırıqları ilə bağlı izahat veriləcək, həmçinin qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavabları təqdim olunacaq. Şagirdlər onları maraqlandıran sualları canlı yayımın şərh bölməsinə yaza bilərlər.

İmtahanda iştirak edənlər, həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər bütün test tapşırıqlarının izahının elektron versiyasını (pdf formasında), həmçinin etalon cavabları canlı yayımdan sonra DİM-in sosial şəbəkə hesablarından əldə edə biləcəklər.

Paylaş:
90

Aktual

Dünya

İrandan buraxılan növbəti raket Türkiyə hava sahəsində zərərsizləşdirildi, Qalıqları Qaziantepə düşdü - RƏSMİ

Siyasət

Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdə artan gərginlik barədə fikir mübadiləsi aparıb

Cəmiyyət

AZAL Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edib

Siyasət

Azərbaycan ilə İran arasında yüklərin daşınması bərpa olunur

Cəmiyyət

Polşalı diplomatlar İran ərazisindən Azərbaycana təxliyə olunublar

Dələduzluğa görə axtarışda olan 14 nəfər tutuldu

DİM: Telefon aşkarlanan 9 nəfər imtahandan xaric edilib

DİM orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

FHN: Xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunda təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir - VİDEO

Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb

İranın atdığı ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirildi

İndiyədək 673 nəfər Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətə daşınıb

Son xəbərlər

Polşalı diplomatlar İran ərazisindən Azərbaycana təxliyə olunublar

Bu gün, 16:29

İrandan buraxılan növbəti raket Türkiyə hava sahəsində zərərsizləşdirildi, Qalıqları Qaziantepə düşdü - RƏSMİ

Bu gün, 16:23

Dələduzluğa görə axtarışda olan 14 nəfər tutuldu

Bu gün, 15:40

Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdə artan gərginlik barədə fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 15:18

Tramp İranın yeni Ali Liderinin seçilməsindən danışdı

Bu gün, 15:00

DİM: Telefon aşkarlanan 9 nəfər imtahandan xaric edilib

Bu gün, 14:38

Putin İranın yeni Ali Liderini təbrik etdi

Bu gün, 14:31

DİM orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirib

Bu gün, 14:29

Bakıda avtobusda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:02

Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib

Bu gün, 13:36

Naxçıvan aeroportunun dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 13:21

Ötən həftə 249 yanğın olub

Bu gün, 12:54

Göygöldə külli miqdarda tütün məmulatları və spirtli içkilər aşkar edilib

Bu gün, 12:39

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:21

Leyla Əliyeva “Mənzərəyə açılan ev” mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:18

AZAL Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edib

Bu gün, 11:59

Qar, yağış, duman - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 11:55

Türkiyə Şimali Kiprdə 6 ədəd F-16 döyüş təyyarəsi yerləşdirib

Bu gün, 11:51

Qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 14 tüfəng aşkar edilib

Bu gün, 11:29

Xızıda dağlıq ərazidə köməksiz qalan xarici vətəndaşlar xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər