İsveç və Azərbaycan Bakıda ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirib

09:54 - Bu gün
İsveç və Azərbaycan Bakıda ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirib

Bu həftə İsveç Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya Departamentinin rəhbəri Tobias Tyhberg öz həmkarı Məmməd Talıbov, eləcə də xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov ilə səmərəli görüşlər keçirib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İsveç səfirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, müzakirələr ikitərəfli məsələləri, Ermənistanla sülh və normallaşma prosesini, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional inkişaf məsələləri əhatə edib.

"Səfər çərçivəsində Thyberg həmçinin beyin mərkəzlərinin, vətəndaş cəmiyyətinin və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İsveç şirkətlərinin nümayəndələri ilə də faydalı fikir mübadiləsi aparıb", - məlumatda vurğulanıb.

