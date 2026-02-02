Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik
“Ermənistanda növbəti seçkilərə yəni bu ilin iyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik”.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib.
Deputat bildirib ki, bunun üçün Ermənistan yeni Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiası olmayacağını öhdəlik kimi götürərsə, biz buna gedə bilərik: “Bizim qanunvericiliklə Ermənistanla bizim aramızda olan savaş Vətən müharibəsi kimi tanınır. Ona görə də Konstitusiyaya görə, sülh sazişinin imzalanması üçün Milli Məclisin razılığı lazımdır. Keçən ilin avqust ayında sülh sazişi paraflanıb. Sülh sazişinin parlamentdə müzakirəsinə ehtiyac var. Təklif edirəm ki, bu yaz sessiyasının iş planına daxil edilsin".
Deputat qeyd edib ki, hazırda Ermənistana Azərbaycan üzərindən yüklər daşınır.
"Azərbaycan Ermənistana yanacaq satır. Əgər Ermənistana yüklər Azərbaycan üzərindən daşınırsa, hesab edirəm Azərbaycana da Ermənistan üzərindən yüklər daşına bilər. Ermənistanla olan dəmiryolu xəttini, o cümlədən Sədərəkdən İrəvana gedən dəmiryolu xəttini biz bərpa etdirə bilərik. Hazırda Türkiyə ilə Ermənistan arasında da mart ayına qədər yolların açılması məsələsi müzakirə edilir. Naxçıvanın sürətli inkişafı üçün Naxçıvana dəmiryolu ilə yüklər daşınmalıdır, biz də Ermənistan üzərindən Naxçıvana yüklər daşımalıyıq. Düşünürəm hökumət bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmalıdır”, - Qüdrət Həsənquliyev vurğulayıb.