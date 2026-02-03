 Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

15:38 - Bu gün
Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib.

Bu barədə 1news.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlıumat verilib.

Bildirilib ki, naməlum şəxs evlərdən birinin pəncərəsindən içəri daxil olaraq 2300 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını talayıb.

Nizami RPİ-nin 25-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 36 yaşlı Murad Elyasov saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, o, hadisənin baş verdiyi ərazidə bir müddət müşahidə aparıb və evlərdən birində sakinlərin olmadığını görərək pəncərədən içəri daxil olub. Oğurluğu törətdikdən sonra isə qızıl-zinət əşyalarını zərgərlik mağazalarının birinə apararaq satıb. Onun taladığı evə giriş-çıxış anı təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə “Sülh Qalxanı – 2026” təlimini izləyiblər - FOTO

İqtisadiyyat

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Müsahibə

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Rəsmi

Prezident Əbu-Dabidə Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Cəmiyyət

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Hərbi prokurorun müavini vəzifəsinə təyinat olub

Bakıda evdə yanğın söndürülüb - VİDEO

Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Son xəbərlər

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:16

Azərbaycandan Ukraynaya generatorlar göndərilib

Bu gün, 16:58

Hərbi prokurorun müavini vəzifəsinə təyinat olub

Bu gün, 16:53

Bakıda evdə yanğın söndürülüb - VİDEO

Bu gün, 16:21

Texnologiyalarda qadınlar: dayanıqlı gələcəyin memarları

Bu gün, 16:18

“Qarabağ” yeni transferi üçün 200 min ödəyib

Bu gün, 15:59

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə “Sülh Qalxanı – 2026” təlimini izləyiblər - FOTO

Bu gün, 15:51

Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 15:38

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Bu gün, 15:29

Azercell “Tələbə Təqaüdü Proqramı 2026”nı elan edir

Bu gün, 15:06

Yanvarda 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:40

Sumqayıtın icra başçısı reyd zamanı məşhurlaşan məmurun vəzifəsini dəyişdirdi

Bu gün, 14:16

İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

Bu gün, 13:54

Bakı Bulvarında 80 mindən çox dağlaləsi əkiləcək - FOTO

Bu gün, 13:40

Polad Həşimovun övladları ilə - Son fotosu

Bu gün, 13:22

Polislər kanala düşən azyaşlını belə xilas etdi - VİDEO

Bu gün, 13:04

Mətbuat Şurasından sosial mediada təhqirlərlə bağlı ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 12:53

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:52

Əməliyyat keçirildi: 26 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:29

Bakıya qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:08
Bütün xəbərlər