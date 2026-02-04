 Masallıda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektində normativ tələblər pozulub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Masallıda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektində normativ tələblər pozulub - FOTO

16:58 - Bu gün
Masallıda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektində normativ tələblər pozulub - FOTO

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Masallı rayonunun Musaküçə kəndində fəaliyyət göstərən, Eynullayev Elçin Eynulla oğluna məxsus ictimai iaşə obyektində yoxlama keçirib.

1news.az AQTA-ya istinadən xəbər verir ki, baxış zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu aşkarlanıb.

Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib, nöqsanlar aradan qaldırılanadək obyektin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

Paylaş:
131

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə verdiyi töhfəyə görə Donald Trampa təşəkkür edib

Rəsmi

İlham Əliyev “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın təqdimolunma mərasimində iştirak edir

Cəmiyyət

AMB Sədri iqtisadi artım və cari əməliyyatlar balansının bağlı proqnozları açıqladı

Rəsmi

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Ermənistanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Polis hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır - FOTO

Masallıda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektində normativ tələblər pozulub - FOTO

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Dəm qazı 21 yaşlı hamilə qadının həyatına son qoydu

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Son xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti: Biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik

Bu gün, 17:57

Prezident İlham Əliyev: Bu mükafatı almaq mənim üçün böyük şərəfdir

Bu gün, 17:56

İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə verdiyi töhfəyə görə Donald Trampa təşəkkür edib

Bu gün, 17:54

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında tarix yazılır

Bu gün, 17:33

İlham Əliyev “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın təqdimolunma mərasimində iştirak edir

Bu gün, 17:27

Polis hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır - FOTO

Bu gün, 17:05

Masallıda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektində normativ tələblər pozulub - FOTO

Bu gün, 16:58

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

Bu gün, 16:36

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Bu gün, 16:21

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Bu gün, 16:07

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Bu gün, 15:45

Bakıda atasını öldürməkdə şübhəli bilinən 15 yaşlı qız saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Məleykə Abbaszadə: İmtahanların böyük hissəsi elektronlaşdırılacaq

Bu gün, 15:32

Goranboyda 30 ton ot bağlaması yandı

Bu gün, 15:27

Qardaşı uşaqlarını baltalayan şəxsin ölümünün TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:59

Qarabağ suvarma kanalının bərpasına başlanılacaq

Bu gün, 14:53

İyundan bağlamaları bəyan etməklə bağlı yenilik olacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 14:35

Binəqədidə dördotaqlı ev yandı

Bu gün, 14:30

Böyükşor gölündə köpüklənmə kanalizasiya suları ilə bağlıdır? - Dövlət Xidmətindən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:00

Azərbaycanda çovğun müşahidə olunur

Bu gün, 13:41
Bütün xəbərlər