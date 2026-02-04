Masallıda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektində normativ tələblər pozulub - FOTO
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Masallı rayonunun Musaküçə kəndində fəaliyyət göstərən, Eynullayev Elçin Eynulla oğluna məxsus ictimai iaşə obyektində yoxlama keçirib.
1news.az AQTA-ya istinadən xəbər verir ki, baxış zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu aşkarlanıb.
Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib, nöqsanlar aradan qaldırılanadək obyektin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.
