 Silk Way West Airlines donanmasının yenilənməsi proqramı çərçivəsində dördüncü Boeing 777F yük təyyarəsini təhvil alıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Silk Way West Airlines donanmasının yenilənməsi proqramı çərçivəsində dördüncü Boeing 777F yük təyyarəsini təhvil alıb

11:59 - Bu gün
Silk Way West Airlines donanmasının yenilənməsi proqramı çərçivəsində dördüncü Boeing 777F yük təyyarəsini təhvil alıb

Silk Way West Airlines donanmasının yenilənməsi proqramı çərçivəsində dördüncü Boeing 777F yük təyyarəsini təhvil alıb.

Təyyarə Sietldən Bakı şəhərinə birbaşa reyslə gətirilib. Bu addım aviaşirkətin uzunməsafəli yük donanmasının ardıcıl şəkildə modernləşdirilməsi istiqamətində atdığı növbəti mərhələni əks etdirir.

Yeni təhvil alınan təyyarə Silk Way West Airlines tərəfindən sifariş edilmiş altı Boeing 777F yük təyyarəsindən dördüncüsüdür və şirkətin strateji donanma inkişaf planlarının ardıcıl icrasını təsdiqləyir. Donanmanın yenilənməsi strategiyası çərçivəsində aviaşirkət iki Boeing 747-400F yük təyyarəsini istismardan çıxararaq əməliyyat səmərəliliyini və performans göstəricilərini daha da optimallaşdırıb. Qalan iki Boeing 777F yük təyyarəsinin təhvili 2027-ci ildə gözlənilir ki, bu da donanmanın yenilənməsi proqramının birinci mərhələsinin tamamlanmasını təmin edəcək.

Təyyarənin təhvili ilə bağlı Silk Way West Airlines-ın Prezidenti Volfqanq Mayer bildirib: “Dördüncü Boeing 777F yük təyyarəsinin donanmamıza qoşulması yenilənmə strategiyamız çərçivəsində atılan ardıcıl addımların davamıdır. Yeni nəsil yük təyyarələrinin istismara verilməsi əməliyyat imkanlarımızı genişləndirir, dayanıqlılıq hədəflərimizi dəstəkləyir və donanmanın modernləşdirilməsinin növbəti mərhələsi üçün etibarlı əsas formalaşdırır.”

Boeing 777F hazırda istismarda olan ən müasir yük təyyarələrindən biri hesab olunur. Uzun uçuş məsafəsi, yüksək yükgötürmə qabiliyyəti və təkmilləşdirilmiş yanacaq səmərəliliyi ilə seçilən bu tip təyyarələr Silk Way West Airlines-ın əməliyyat mükəmməlliyi, etibarlılıq və gələcəyə yönəlmiş inkişaf strategiyasına uyğun şəkildə donanmaya inteqrasiya olunur.

Son təyyarənin istismara qəbul edilməsi ilə Silk Way West Airlines-ın aviaparkı 12 hava gəmisinə çatıb və donanmanın mövcud tərkibi aviaşirkətin uzunmüddətli yenilənmə strategiyasını əks etdirir. 2028-ci ildən etibarən aviaşirkət donanmanın modernləşdirilməsi proqramının ikinci mərhələsinə start verəcək. Bu mərhələ çərçivəsində dörd Airbus A350F və dörd Boeing 777-8F yük təyyarəsinin təhvili nəzərdə tutulur. Keçmiş nəsil hava gəmilərinin əvəzlənməsi ilə yanaşı, bu mərhələ daşınma qabiliyyətinin artımını təmin edəcək və Silk Way West Airlines şirkətinə əməliyyat fəaliyyətini genişləndirməyə imkan verəcək. İkinci mərhələnin 2030-cu ilədək tamamlanması planlaşdırılır və həmin vaxta qədər aviaşirkətin ümumi donanması 20 genişgövdəli hava gəmisinə çatacaq.

Silk Way West Airlines haqqında

Əsası 2012-ci ildə İpək yolunun qəlbi sayılan Bakıda qoyulmuş Silk Way West Airlines şirkəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanındakı Boeing 777F, 747-8F və 747-400F yük təyyarələrindən ibarət donanması ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə hər ay yüzlərlə uçuş həyata keçirir. Davamlılıq və səmərəlilik prinsiplərinə sadiq qalan Silk Way West Airlines 2030-cu ilə qədər donanmasını müasir Boeing 777F, Boeing 777-8F və Airbus A350F təyyarələri ilə yeniləməyi planlaşdırır. Aviaşirkət Avropa, MDB, Yaxın Şərq, Asiya və Amerika qitələrində 40-dan çox istiqamətə yükdaşıma xidmətləri göstərərək, illik 500 000 tondan artıq yük dövriyyəsini idarə edir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
142

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Ermənistanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Cox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Cəmiyyət

AMB Sədri iqtisadi artım və cari əməliyyatlar balansının bağlı proqnozları açıqladı

İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Cəmiyyət

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

İranda baş verən hadisələrdə ölənlərin sayı artdı

“Nar” və Dövlət Məşğulluq Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzaladı

Son xəbərlər

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

Bu gün, 16:36

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Bu gün, 16:21

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Bu gün, 16:07

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Bu gün, 15:45

Bakıda atasını öldürməkdə şübhəli bilinən 15 yaşlı qız saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Məleykə Abbaszadə: İmtahanların böyük hissəsi elektronlaşdırılacaq

Bu gün, 15:32

Goranboyda 30 ton ot bağlaması yandı

Bu gün, 15:27

Qardaşı uşaqlarını baltalayan şəxsin ölümünün TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:59

Qarabağ suvarma kanalının bərpasına başlanılacaq

Bu gün, 14:53

İyundan bağlamaları bəyan etməklə bağlı yenilik olacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 14:35

Binəqədidə dördotaqlı ev yandı

Bu gün, 14:30

Böyükşor gölündə köpüklənmə kanalizasiya suları ilə bağlıdır? - Dövlət Xidmətindən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:00

Azərbaycanda çovğun müşahidə olunur

Bu gün, 13:41

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 13:29

Taleh Kazımov: Ölkəmiz qlobal iqtisadi müharibədən demək olar ki, kənarda qalıb".

Bu gün, 13:11

Prezident İlham Əliyevlə və Nikol Paşinyan TRIPP-i müzakirə ediblər

Bu gün, 12:57

Çox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Bu gün, 12:53

Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb - FOTO

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

AMB ötən il satılmayan 541 milyon dolları Maliyyə Nazirliyinə transfer edib

Bu gün, 12:13
Bütün xəbərlər