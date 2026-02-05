 Daşkəsəndə çətin relyef şəraitində narkotik əməliyyatı keçirilib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Daşkəsəndə çətin relyef şəraitində narkotik əməliyyatı keçirilib - VİDEO

Qafar Ağayev13:56 - Bu gün
Daşkəsəndə çətin relyef şəraitində narkotik əməliyyatı keçirilib, 10 kiloqramdan çox narkotik dövriyədən çıxarılıb.

Bu barədə 1news.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının bu istiqamətdə çətin relyef şəraitində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də satışı ilə məşğul olan əvvəllər oğurluq və narkotiklərlə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş 41 yaşlı Ruslan Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən 10 kiloqram 665 qram narkotik vasitə tiryək və tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən marixuana aşkarlanıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, R.Məmmədov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

