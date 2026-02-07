 Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

17:06 - Bu gün
Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Fevralın 8-9-da bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq yayıb.

Belə ki, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Naftalan, Samux, Goranboy, Mingəçevir, Tərtər, Yevlax, Bərdə, Xızı, Qusar, Qobustan, Kəlbəcər, Laçın, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Daşkəsən, Gədəbəy, Salyan, Neftçala, Hacıqabul, Sabirabad, Lerik və Yardımlıda qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək. ‎

