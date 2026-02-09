 Prezidentin icra başçısı təyin etdiyi Tahir Budaqov kimdir? - DOSYE | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Prezidentin icra başçısı təyin etdiyi Tahir Budaqov kimdir? - DOSYE

17:28 - 09 / 02 / 2026
Prezidentin icra başçısı təyin etdiyi Tahir Budaqov kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Tahir Yaqub oğlu Budaqovu Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edib.

1news.az yeni icra başçısının dosyesini təqdim edir:

Tahir Budaqov 1965-ci ildə Naxçıvan MR-in Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1981-ci ildə Naxçıvan şəhər 3 saylı orta məktəbini qızıl medalla, 1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1987–1989-cu illərdə kliniki ordinaturada, 1989–1992-ci illərdə aspiranturada təhsilini davam etdirib. Tibb elmləri namizədidir (1992). 1997–1999-cu illərdə Əlillərin Bərpa Mərkəzinin baş həkimi işləyib.

1999–2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini, 2006–2009-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasında şöbə müdirinin müavini, 2009–2015-ci illərdə isə Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrində çalışıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 avqust 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilib.
3-cü dərəcə dövlət müşaviridir. 1993-cü ildən YAP-ın, 1999-cu ildən 2021-ci ilədək YAP Siyasi Şurasının üzvü olub. "SOS Uşaq Kəndləri — Azərbaycan" Assosiasiyasının idarə heyətinin sədridir. 18 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Əməkdar dövlət qulluqçusu" fəxri adı verilib.

Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında (5 mart 2021-ci il) YAP İdarə Heyətinin üzvü seçilib. Həmin gün YAP Sədrinin qərarı ilə YAP Sədrinin Müavini və YAP Mərkəz Aparatının rəhbəri təyin olunub.

2024-cü ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.

O, Dövlət başçısının bu gün imzaladığı sərəncamla Dövlət Statistika Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib.

Paylaş:
454

Aktual

Rəsmi

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Mədəniyyət

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Siyasət

Prezidentin icra başçısı təyin etdiyi Tahir Budaqov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabaddakı partlayışdan sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev: Bu mükafatı almaq mənim üçün böyük şərəfdir

İlham Əliyev: Qardaş ölkənin bərpa səylərinə Azərbaycanın dəstəyi dostluq münasibətlərimizin əyani ifadəsidir

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabaddakı partlayışdan sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Son xəbərlər

Sabahdan musiqi müəllimlərinin attestasiyasına başlanır

09 / 02 / 2026, 17:53

Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu

09 / 02 / 2026, 17:47

ABŞ vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri başlayıb

09 / 02 / 2026, 17:45

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib

09 / 02 / 2026, 17:38

Prezidentin icra başçısı təyin etdiyi Tahir Budaqov kimdir? - DOSYE

09 / 02 / 2026, 17:28

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib

09 / 02 / 2026, 17:19

Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək - SƏRƏNCAM

09 / 02 / 2026, 17:17

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

09 / 02 / 2026, 17:16

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

09 / 02 / 2026, 17:08

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

09 / 02 / 2026, 16:49

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

09 / 02 / 2026, 16:28

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

09 / 02 / 2026, 16:25

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

09 / 02 / 2026, 16:19

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

09 / 02 / 2026, 15:58

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

09 / 02 / 2026, 15:54

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

09 / 02 / 2026, 15:37

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

09 / 02 / 2026, 15:33

Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

09 / 02 / 2026, 15:06

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

09 / 02 / 2026, 14:41

Samuxda evdə 26 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

09 / 02 / 2026, 14:39
Bütün xəbərlər