 Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat
Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

17:46 - Bu gün
Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırova müavinlər təyin edilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Prezidentin sərəncamı ilə Cəfər Babayev Agentlik sədrinin birinci müavini, İlqar Həsənov və Mirzə Mirzəyev isə Agentliyin sədr müavini vəzifələrinə təyin olunub.

Qeyd edək ki, C. Babayev və i.Həsənov 2025-ci ilin fevralından bu təyinatadək Agentlikdə sədrin müşaviri vəzifəsində çalışıblar.

M.Mirzəyev isə 2024-cü ilin aprelindən bu təyinatadək Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu baş idarəsinin rəisi vəzifəsini tutub.

