 DTX-nin həbs etdiyi Mirədalət Talışxanov barəsində qərar qəbul edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DTX-nin həbs etdiyi Mirədalət Talışxanov barəsində qərar qəbul edilib

14:23 - Bu gün
DTX-nin həbs etdiyi Mirədalət Talışxanov barəsində qərar qəbul edilib

Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən Mirədalət Talışxanovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə keçirilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Əfqan Ələkbərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul edilib.

Qərara əsasən, hökm dəyişdirilməyib.

Xatırladaq ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən, Mirədalət Talışxanov 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Qeyd edək ki, Mirədalət Talışxanov DTX tərəfindən saxlanılıb.
Mirədalət Talışxanova qarşı AR Cinayət Məcəlləsinin 32.4, 281.2-ci (dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar etməyə təhrik etmə, eyni əməllər təkrar və ya bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Onun əvvəllər hüquq-mühafizə orqanlarında çalışması məlumdur.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

1news TV

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Rəsmi

Dövlət Başçısı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Cəmiyyət

Neftçalada “Sahib” şadlıq evində nöqsanlar aşkarlanıb

Sabunçu rayonunda evdə yıxılan qadın həyatını itirib

Qanunsuz qeydiyyata alınmış qrantlara dair əməliyyatlar üzrə işlərə baxacaq qurumlar müəyyənləşdi

“PAŞA Real Estate” Qlobal Aktivlərini “One&Only” Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

İrşad-da “Yaşıl Cümə” gəldi – ürəklə seç! - FOTO - VİDEO

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

17 yaşlı qız qızdırmadan dünyasını dəyişib

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:26

Neftçalada “Sahib” şadlıq evində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:19

Sabunçu rayonunda evdə yıxılan qadın həyatını itirib

Bu gün, 17:10

Qanunsuz qeydiyyata alınmış qrantlara dair əməliyyatlar üzrə işlərə baxacaq qurumlar müəyyənləşdi

Bu gün, 16:55

“PAŞA Real Estate” Qlobal Aktivlərini “One&Only” Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir - FOTO

Bu gün, 16:37

Milli Məclisin sədri Ərəb Parlamentinin prezidenti ilə görüşdü

Bu gün, 16:32

ADY sədri Türkmənbaşı Beynəlxalq Dəniz Limanında olub

Bu gün, 16:16

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Bu gün, 16:06

Qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar olunub

Bu gün, 15:44

Mədəniyyət Nazirliyinin 2025-ci ildəki fəaliyyətinə dair genişləndirilmiş kollegiya iclası keçirilir

Bu gün, 15:43

Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 15:24

“LIU JO” və “Coccinelle” brendlərinin yeni mağazaları “Port Baku”da - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:11

Fevralın 13-də pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə başlanacaq

Bu gün, 14:35

DTX-nin həbs etdiyi Mirədalət Talışxanov barəsində qərar qəbul edilib

Bu gün, 14:23

Milliön terminallarında şəxsi kabinetizlə daha sürətli ödəniş edin

Bu gün, 14:10

Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 14:02

Bakı və Əbu-Dabinin qardaşlaşması ilə bağlı Memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:24

İlham Əliyev: Müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələr xarici siyasətdə prioritet istiqamətlərdəndir

Bu gün, 12:47

2025-ci ildə ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıb

Bu gün, 12:45

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:44
Bütün xəbərlər