 İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

12:44 - Bu gün
İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 11-də Ərəb Parlamentinin prezidenti Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərəb dünyasını təmsil edən ölkələrlə siyasi, iqtisadi və digər sahələri əhatə edən sıx əlaqələrinin olduğunu deyərək, münasibətlərin genişləndirilməsində özünün ərəb ölkələrinə, ərəb dövlətlərinin liderlərinin isə Azərbaycana səfərlərinin rolunu qeyd etdi.

Dövlətimizin başçısı ölkəmizin islam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə verdiyi töhfələrə toxundu, bu xüsusda Bakıda keçirilən İslam Həmrəyliyi Oyunlarının əhəmiyyətini vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ərəb Dövlətləri Liqası arasında yüksək səviyyədə əlaqələrin qurulduğunu dedi, Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin səmərəli olacağına əminliyini bildirdi.

Qonaq ilk növbədə dövlətimizin başçısına qəbula görə minnətdarlığını ifadə etdi.

Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində əldə edilmiş nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini çatdıraraq, regionda və dünyada sülhün bərqərar edilməsində Prezident İlham Əliyevin xüsusi rolunu qeyd etdi və dünyanın dövlətimizin başçısı kimi liderlərə ehtiyacı olduğunu bildirdi.

Prezident İlham Əliyev xoş sözlərə və təbriklərə görə minnətdarlığını ifadə etdi, sülhün əldə olunmasının bütövlükdə regionun inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını dedi, sülh gündəliyinin irəli aparılmasında ABŞ Prezidentinin xüsusi roluna toxundu.

Qonaq ərəb dünyasının gündəliyində duran məsələlərdə, o cümlədən Fələstin məsələsində göstərdiyi qətiyyətli dəstəyə görə dövlətimizin başçısına ərəb xalqı adından dərin təşəkkürünü bildirdi.

Azərbaycanın həmişə Ərəb Dövlətləri Liqasının yekdil mövqeyinə uyğun olaraq Fələstin məsələsinin “iki dövlət” prinsipi əsasında həllini dəstəklədiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Şarm-əl-Şeyxdə keçirilmiş Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakını, həmçinin Azərbaycanın Sülh Şurasına dəvət edildiyini məmnunluqla xatırladı, ölkəmizin sülh prosesinə töhfə vermək əzmində olduğunu qeyd etdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın xarici siyasətində müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələrin inkişafının prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu dedi.

Söhbət əsnasında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan bərpa və quruculuq işlərinə toxunuldu. Prezident İlham Əliyev 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə Ermənistan tərəfindən maddi mədəniyyət abidələrimizin, o cümlədən İslam dininə aid abidələrin, məscidlərin dağıldığını bildirdi, hazırda onların bərpa olunduğunu qeyd etdi.

Görüşdə Azərbaycanla Ərəb Dövlətləri Liqasının qanunverici orqanı olan Ərəb Parlamenti arasında əməkdaşlığın perspektivlərinə və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Paylaş:
81

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

1news TV

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Rəsmi

Dövlət Başçısı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Dövlət Başçısı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

İlham Əliyev və Ceyms Devid Vens mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 17:30

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:26

Neftçalada “Sahib” şadlıq evində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:19

Sabunçu rayonunda evdə yıxılan qadın həyatını itirib

Bu gün, 17:10

Qanunsuz qeydiyyata alınmış qrantlara dair əməliyyatlar üzrə işlərə baxacaq qurumlar müəyyənləşdi

Bu gün, 16:55

“PAŞA Real Estate” Qlobal Aktivlərini “One&Only” Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir - FOTO

Bu gün, 16:37

Milli Məclisin sədri Ərəb Parlamentinin prezidenti ilə görüşdü

Bu gün, 16:32

ADY sədri Türkmənbaşı Beynəlxalq Dəniz Limanında olub

Bu gün, 16:16

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Bu gün, 16:06

Qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar olunub

Bu gün, 15:44

Mədəniyyət Nazirliyinin 2025-ci ildəki fəaliyyətinə dair genişləndirilmiş kollegiya iclası keçirilir

Bu gün, 15:43

Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 15:24

“LIU JO” və “Coccinelle” brendlərinin yeni mağazaları “Port Baku”da - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:11

Fevralın 13-də pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə başlanacaq

Bu gün, 14:35

DTX-nin həbs etdiyi Mirədalət Talışxanov barəsində qərar qəbul edilib

Bu gün, 14:23

Milliön terminallarında şəxsi kabinetizlə daha sürətli ödəniş edin

Bu gün, 14:10

Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 14:02

Bakı və Əbu-Dabinin qardaşlaşması ilə bağlı Memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:24

İlham Əliyev: Müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələr xarici siyasətdə prioritet istiqamətlərdəndir

Bu gün, 12:47

2025-ci ildə ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıb

Bu gün, 12:45
Bütün xəbərlər