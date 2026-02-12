 DTX: Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DTX: Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırıb

Qafar Ağayev13:16 - Bu gün
DTX: Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırıb

Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq pul vəsaitini leqallaşdırıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə bu gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə yaydığı məlumatda deyilir.

Məlumata görə, Ramiz Mehdiyev 2025-ci ilin avqust-sentyabr aylarında dövlət hakimiyyəti əleyhinə gizli plan və fəaliyyət istiqamətlərini özündə ehtiva edən “Dövlət idarəetmə sisteminin yenidən qurulması haqqında təkliflər” başlığı altında müvafiq xarici dildə hazırladığı yazılı materialı köməkçisi Əmirov Eldar Qurban oğlu və digərləri vasitəsilə həmin sənəddə nəzərdə tutulan məsələlərin birgə razılaşdırılması məqsədilə 27 sentyabr 2025-ci il tarixində Əli Kərimliyə təqdim edib, 2025-ci ilin oktyabr ayının 3-də sözügedən yazının yekun redaktə olunmuş nüsxəsini qabaqcadan şəxsən əlaqə saxladığı xarici dövlətin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərinə faktiki sahibi olduğu “Şərq-Qərb” ASC-nin əməkdaşları vasitəsilə göndərib, qeyd olunan göndəriş texniki olaraq fiksə edilib.

“Bu əməlləri ilə Ramiz Mehdiyev dövlət hakimiyyətinin xarici xüsusi xidmət orqanlarının köməyi ilə ələ keçirilməsi və konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər etmiş, xarici dövlətin nümayəndələrinə Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi maraqlarına zidd kömək etməklə dövlətə xəyanət etmişdir.

Bundan əlavə, Ramiz Mehdiyev 13 oktyabr 2025-ci il tarixinədək olan müddətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17.000.000 manatdan artıq pul vəsaitini leqallaşdırmışdır”, - məlumatda qeyd olunub

Paylaş:
66

Aktual

Müsahibə

“Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”: Bizi hansı yeniliklər gözləyir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Siyasət

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Siyasət

Bolqarıstanda “Şuşa” parkı salması ilə bağlı saziş imzalanıb - FOTO

Cəmiyyət

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə iğtişaşlara hazırlaşıb

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

At ətini mal əti adı ilə satmaq istəyənlər saxlanıldı

Güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqlanıb

“İdrak” liseyində silahlı insident nəticəsində güllələnən müəllimin atası danışıb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

“Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”: Bizi hansı yeniliklər gözləyir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:22

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

Bu gün, 14:50

Mastercard və Azərbaycan Mərkəzi Bankı birgə araşdırmanı təqdim edir: “Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın növbəti dalğası”

Bu gün, 14:44

DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə iğtişaşlara hazırlaşıb

Bu gün, 14:34

Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

Bu gün, 14:20

Qənimət Zahid və Fuad Qəhrəmanlı barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:51

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Bu gün, 13:33

DTX: Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırıb

Bu gün, 13:16

ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 13:01

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Bu gün, 12:54

Cümə gününə gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Bu gün, 12:15

RİNN: “Gemini” istifadəçilərə artıq Azərbaycan dilində də təqdim olunur

Bu gün, 12:14

“Qafur Məmmədov” gəmisi təmirdən sonra ilk səfərini başa vurub

Bu gün, 12:13

SABAH.HUB əməkdaşı Prezidentin Gənclər Mükafatına layiq görülüb

Bu gün, 11:57

Bakıda qırmızı işıqdan keçən avtomobil svetoforu aşırdı - VİDEO

Bu gün, 11:48

Trendyolmilla ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyası - FOTO

Bu gün, 11:43

ABŞ 21 ölkəyə səfərlə bağlı vətəndaşlarına sərt xəbərdarlıq etdi - SİYAHI

Bu gün, 11:31

Vətənpərvərlik mövzusunda çəkilən rəsm əsərləri nümayiş olunub

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər