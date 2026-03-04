“Yaşıl Cümə” başlayır – hər yer yaşıl olacaq! - FOTO - VİDEO
İrşad 6–9 martda “Yaşıl Cümə” kampaniyası ilə alıcılarını sevindirir.
Kampaniya çərçivəsində seçilmiş məhsullara 70%-dək endirimlər tətbiq olunur və müştərilərə daha sərfəli alış imkanları təqdim edilir.
· “Yaşıl Cümə” müddətində alıcılar məhsulları endirimli qiymətlə 18 aya faizsiz və ya 6 aya faizsiz və komissiyasız hissəli ödənişlə əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, taksit kartları ilə 12 aya qədər faizsiz bölmə imkanı da mövcuddur.
· Kampaniya 8 Mart – Qadınlar Günü ərəfəsində yaxınlarınızı sevindirmək üçün də ideal fürsət yaradır.
· Elektronika, məişət texnikası, smartfonlar, aksessuarlar, mebel və digər kateqoriyalar üzrə geniş məhsul çeşidi xüsusi təkliflərlə təqdim olunur.
· 70%-dək endirim tətbiq olunan bəzi məhsullardan nümunələr:
· Ardesto HD-Y120T fen – 70% endirimlə
· Ardesto EKL-T31GW çaydan – 70% endirimlə
HONOR Choice Earbuds X7 Lite qulaqlıq – 50% endirimlə
· Mibro Lite 3 Pro (XPAW019) smart saat – 45% endirimlə
· Samsung Galaxy A17 (SM-A175) smartfon seriası – 120 AZN – dək endirimlə
· HONOR X8d və HONOR X9d – 20% endirimlə
iPhone 17 Pro (256 GB) və iPhone 17 Pro Max 256 GB – 500 AZN endirimlə
Kampaniyadan İrşad mağazalarında, eləcə də www.irshad.az saytı və mobil tətbiq vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.
Əlaqə nömrəsi: *0171
Reklam hüququnda