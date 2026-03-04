 “Yaşıl Cümə” başlayır – hər yer yaşıl olacaq! - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
“Yaşıl Cümə” başlayır – hər yer yaşıl olacaq! - FOTO - VİDEO

14:45 - Bu gün
İrşad 6–9 martda “Yaşıl Cümə” kampaniyası ilə alıcılarını sevindirir.

Kampaniya çərçivəsində seçilmiş məhsullara 70%-dək endirimlər tətbiq olunur və müştərilərə daha sərfəli alış imkanları təqdim edilir.

· “Yaşıl Cümə” müddətində alıcılar məhsulları endirimli qiymətlə 18 aya faizsiz və ya 6 aya faizsiz və komissiyasız hissəli ödənişlə əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, taksit kartları ilə 12 aya qədər faizsiz bölmə imkanı da mövcuddur.

· Kampaniya 8 Mart – Qadınlar Günü ərəfəsində yaxınlarınızı sevindirmək üçün də ideal fürsət yaradır.

· Elektronika, məişət texnikası, smartfonlar, aksessuarlar, mebel və digər kateqoriyalar üzrə geniş məhsul çeşidi xüsusi təkliflərlə təqdim olunur.

· 70%-dək endirim tətbiq olunan bəzi məhsullardan nümunələr:

· Ardesto HD-Y120T fen – 70% endirimlə

· Ardesto EKL-T31GW çaydan – 70% endirimlə
HONOR Choice Earbuds X7 Lite qulaqlıq – 50% endirimlə

· Mibro Lite 3 Pro (XPAW019) smart saat – 45% endirimlə

· Samsung Galaxy A17 (SM-A175) smartfon seriası – 120 AZN – dək endirimlə

· HONOR X8dHONOR X9d – 20% endirimlə
iPhone 17 Pro (256 GB)iPhone 17 Pro Max 256 GB – 500 AZN endirimlə

Kampaniyadan İrşad mağazalarında, eləcə də www.irshad.az saytı və mobil tətbiq vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.

Əlaqə nömrəsi: *0171

Reklam hüququnda

