 Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Qafar Ağayev13:55 - Bu gün
Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Ədliyyə Nazirliyinin “881” Çağrı Mərkəzi müraciətlərin obyektiv araşdırılması və cavablandırılması, fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi üçün təhlillərin aparılması və vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına xidmət edir.

Çağrı Mərkəzi iş vaxtı ərzində fasiləsiz olaraq nazirliyin bütün fəaliyyət sahələri üzrə vətəndaşların müraciətlərinin cavablandırılmasını və yönləndirilməsini həyata keçirir.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, fevral ayı ərzində “881” Çağrı Mərkəzinə məhkəmə qərarlarının icrası, notariat, qeydiyyat, penitensiar sahə, bələdiyyələrin fəaliyyəti, məhkəmə ekspertizası, probasiya və digər aidiyyəti sahələr üzrə daxil olan 17 min 319 müraciətdən 17 min 67-si cavablandırılıb. Vətəndaşlara göstərilən xidmət səviyyəsi (daxil olan zənglərin 30 saniyə ərzində cavablandırmaya qəbul faizi) 91,62 faiz təşkil edib, habelə vətəndaş müraciətləri ilə bağlı orta xidmət müddəti 2 dəqiqə təşkil edib.

Çağrı Mərkəzində müraciətlərin birbaşa cavablandırılması ilə yanaşı, ən son innovativ həlləri əks etdirən proqram təminatı vasitəsilə interaktiv səsli menyu, “geriyə zəng” və “zəng sifarişi” xidmətləri ilə ay ərzində 252 itirilmiş zənglə əks əlaqə yaradılıb və qeyri-iş günlərində müraciət edən 457 vətəndaşın suallarının cavablandırılması təmin edilib.

Xidmət keyfiyyətinin dəyərləndirilməsi məqsədilə zəng bitdikdən sonra Çağrı Mərkəzi tərəfindən vətəndaşlara SMS göndərilir. Vətəndaşlar həmin SMS-dəki linkə daxil olub, qısa sualları cavablandıraraq və əlavə şərh yazaraq göstərilən xidməti qiymətləndirə bilərlər.

“Ədliyyə Nazirliyi Çağrı Mərkəzinin inkişaf etdirilməsi, qanunvericiliyin tələblərinə və müasir standartlara uyğun təşkili, vətəndaş məmnunluğunun, operativliyin və göstərilən xidmətin keyfiyyətinin artırılması üçün davamlı olaraq tədbirlər həyata keçirir”, - deyə məlumatda vurğulanıb.

Paylaş:
45

Aktual

Rəsmi

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

Son xəbərlər

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Bu gün, 13:55

İsfahan və Şiraz şəhərlərində İranın hərbi obyektlərinə hava zərbələri endirilib

Bu gün, 13:47

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:25

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Bu gün, 13:08

İsrail F-35 ilə Tehran səmasında İran qırıcısını vurdu

Bu gün, 12:57

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

Bu gün, 12:40

Bakıda növbəti Beynəlxalq Xalça Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:39

İrandan Azərbaycana daha 21 nəfər təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 12:27

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Bu gün, 12:12

AQTA heyvan sahiblərini və fermerləri heyvanlarını qeydiyyatdan keçirməyə çağırır - VİDEO

Bu gün, 12:09

“Liderlərlə fərq azalır, podiuma isə cəmi bir addım qalır” - Nurid Şəkərəliyev

Bu gün, 12:01

Bu ay pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

Bu gün, 11:57

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 11:49

Kəngərli və Culfa rayonlarında silah-sursat aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 11:40

Agentlikdən Yaxın Şərqdə baş verənlərlə bağlı çağırış: Rəsmi mənbələrə istinad edin

Bu gün, 11:36

ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

Bu gün, 11:26

Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 11:24

Ötən gün xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:16

Nazir: Əsas prioritetlərdən biri yerli idmançıların qış idman növlərində təmsil olunmasıdır

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər