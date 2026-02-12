 RİNN: “Gemini” istifadəçilərə artıq Azərbaycan dilində də təqdim olunur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

RİNN: “Gemini” istifadəçilərə artıq Azərbaycan dilində də təqdim olunur

Qafar Ağayev12:14 - Bu gün
RİNN: “Gemini” istifadəçilərə artıq Azərbaycan dilində də təqdim olunur

"Google" şirkətinin "Gemini" süni intellekt modeli rəsmi olaraq Azərbaycan dilində istifadəyə verilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, strateji genişlənmə çərçivəsində əlavə edilən 23 yeni dildən biri kimi Azərbaycan dili seçilib. Bu, azərbaycanlı istifadəçilərə "Gemini"nin imkanlarından əsas qlobal dillərlə yanaşı, ana dilində də faydalanmağa imkan yaradır.

Azərbaycan dili interfeysi artıq veb-versiyada aktivdir, tam mobil dəstək (Android/iOS) mövcuddur və real vaxt rejimində danışıq imkanı yaradan "Gemini Live" funksiyası mövcuddur.

Şirkət "Nano Banana" və "Veo" kimi ən qabaqcıl yaradıcı alətləri də Azərbaycan bazarına gətirdiyini açıqlayıb. "Nano Banana" sadə ideyaları yüksəkkeyfiyyətli vizuallara çevirməyə və mövcud şəkilləri təbii dildə redaktə etməyə imkan verir. "Veo" isə mürəkkəb yaradıcı təlimatlara dəqiq əməl edərək, sinxronlaşdırılmış səslə birlikdə yüksəkkeyfiyyətli (1080p) videolar yarada bilən qabaqcıl modeldir.

Məhsuldarlıq və təhsili dəstəkləmək məqsədilə Azərbaycan dilində üç yeni funksiya da istifadəyə verilib. "Canvas" yazı və kodlaşdırma üçün xüsusi iş mühiti təqdim edir və istifadəçilərə "Gemini" ilə mürəkkəb layihələr üzərində əməkdaşlığa şərait yaradır. "Deep Research" modeli mürəkkəb mövzuları araşdırmağa, bir neçə mənbədən məlumatları sintez edərək hərtərəfli hesabatlar təqdim etməyə imkan verir. Nəhayət, "Guided Learning" istifadəçilərə interaktiv, öyrənmə tərzinə uyğunlaşdırılmış testlər vasitəsilə yeni mövzuları mənimsəməyə kömək edir.

Bu yeniliklər süni intellekt alətlərinin daha geniş auditoriya üçün əlçatan olmasını təmin edəcək.

Paylaş:
64

Aktual

Müsahibə

“Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”: Bizi hansı yeniliklər gözləyir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Siyasət

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Siyasət

Bolqarıstanda “Şuşa” parkı salması ilə bağlı saziş imzalanıb - FOTO

Cəmiyyət

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə iğtişaşlara hazırlaşıb

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Statistika Komitəsinə sədr təyin olunan Azər Mursaqulov kimdir? - DOSYE

17 yaşlı qız qızdırmadan dünyasını dəyişib

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

“Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”: Bizi hansı yeniliklər gözləyir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:22

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

Bu gün, 14:50

Mastercard və Azərbaycan Mərkəzi Bankı birgə araşdırmanı təqdim edir: “Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın növbəti dalğası”

Bu gün, 14:44

DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə iğtişaşlara hazırlaşıb

Bu gün, 14:34

Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

Bu gün, 14:20

Qənimət Zahid və Fuad Qəhrəmanlı barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:51

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Bu gün, 13:33

DTX: Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırıb

Bu gün, 13:16

ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 13:01

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Bu gün, 12:54

Cümə gününə gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Bu gün, 12:15

RİNN: “Gemini” istifadəçilərə artıq Azərbaycan dilində də təqdim olunur

Bu gün, 12:14

“Qafur Məmmədov” gəmisi təmirdən sonra ilk səfərini başa vurub

Bu gün, 12:13

SABAH.HUB əməkdaşı Prezidentin Gənclər Mükafatına layiq görülüb

Bu gün, 11:57

Bakıda qırmızı işıqdan keçən avtomobil svetoforu aşırdı - VİDEO

Bu gün, 11:48

Trendyolmilla ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyası - FOTO

Bu gün, 11:43

ABŞ 21 ölkəyə səfərlə bağlı vətəndaşlarına sərt xəbərdarlıq etdi - SİYAHI

Bu gün, 11:31

Vətənpərvərlik mövzusunda çəkilən rəsm əsərləri nümayiş olunub

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər