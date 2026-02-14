Kürdəmirdə kanalda meyit tapılması ilə bağlı araşdırma aparılır
Kürdəmirdə su kanalından 60 yaşlı kişi meyiti tapılıb.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Sığırlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, rayonun Şilyan kənd sakini 1966-cı il təvəllüdlü Şirəliyev İxtiyar Tarıverdi oğlunun cansız bədəni su kanalında aşkarlanıb.
Hadisə yerinə FHN-in xüsusi riskli qəza xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. İxtiyar Şirəliyevin cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
