 Sumqayıtda işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Sumqayıtda işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

17:23 - Bu gün
Sumqayıtda işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Sumqayıt şəhərində dələduzluq faktı qeydə alınıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

Bildirilir ki, zərərçəkmiş əvvəlcədən tanış olduğu şəxs tərəfindən “işə düzəltmək” adı altında 11500 manat vəsaitinin aldadılaraq ələ keçirilməsi barədə polisə müraciət edib.

Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 4-cü Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən 68 yaşlı C.Əhmədov saxlanılıb.

Fakt üzrə araşdırma aparılır.

