 Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Qafar Ağayev17:03 - Bu gün
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə beynəlxalq axtarışa verilmiş, cinayət törədilməsində ittiham olunan şəxslərin tutularaq ölkəmizə gətirilməsi ilə bağlı səmərəli əməkdaşlıq tədbirləri davam etdirilir.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, fevralın 20-də İnterpolun Azərbaycan Respublikasındakı Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən daha bir şəxsin Nazirlik tərəfindən Azərbaycana ekstradisiyası həyata keçirilib.

Belə ki, bir sıra şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq xüsusilə külli miqdarda zərgərlik məmulatlarını (1.683.298 manat dəyərində) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddində bəyan etmədən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirməyə cəhd göstərməkdə (Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci maddəsi) ittiham edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Səməd-zadə Tural Akif oğlunun yeri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində müəyyən olunub və o, həbs edilib.

Ədliyyə Nazirliyinin sorğusunun və beynəlxalq prosedurlara uyğun tələb olunan sənədlərin təqdimatından, habelə aparılan danışıqlardan sonra həmin şəxsin ölkəmizə ekstradisiyası ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu da öz növbəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövcud olan nüfuzunu və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmiz üçün etibarlı tərəfdaş olmasını bir daha təsdiq edir.

Səməd-zadə Tural Akif oğlu Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq baş idarəsinin və Nazirliyin Penitensiar xidmətinin məsul əməkdaşları tərəfindən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ölkəmizə gətirilib və məhkəmənin həbs qərarına əsasən müvafiq istintaq təcridxanasına yerləşdirilib.

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bu sahədə lazımi tədbirlər davam etdirilir.

Paylaş:
80

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Rəsmi

STM MEDİA-ya birləşdirilir, BMTM yenidən təşkil olunur

Rəsmi

Azərbaycan və Sloveniya Prezidentləri bir-birilərini təbrik etdilər

Cəmiyyət

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Sumqayıt, Abşeron və Qaradağın bir hissəsində su kəsiləcək

AZCON-nun Müşahidə Şurasına yeni üzvlər təyin edilib

Telekommunikasiya və poçt xidmətlərində istehlakçı hüquqları müzakirə olundu

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Sabahın hava proqnozu

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib - YENİLƏNİB

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Bu gün, 17:47

Antiinhisar Dövlət Agentliyinin üç qurumu birləşdirilir

Bu gün, 17:40

Sumqayıt, Abşeron və Qaradağın bir hissəsində su kəsiləcək

Bu gün, 17:18

AZCON-nun Müşahidə Şurasına yeni üzvlər təyin edilib

Bu gün, 17:13

Telekommunikasiya və poçt xidmətlərində istehlakçı hüquqları müzakirə olundu

Bu gün, 17:09

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:03

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçinin qalıqları Gəncədə dəfn edilib

Bu gün, 17:00

STM MEDİA-ya birləşdirilir, BMTM yenidən təşkil olunur

Bu gün, 16:54

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iki qurumu QSC-yə çevrilib

Bu gün, 16:50

Azərbaycan və Sloveniya Prezidentləri bir-birilərini təbrik etdilər

Bu gün, 16:42

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı

Bu gün, 16:34

İnsan alveri ilə məşğul olan transmilli mütəşəkkil dəstənin üzvü həbs edilib - VİDEO

Bu gün, 16:14

Restoranda rəfiqəsi ilə nahar edəndən sonra onun qızıllarını oğurladı

Bu gün, 16:01

Qaya Məmmədov ATƏT PA sessiyasında Azərbaycana qarşı hibrid hücumlardan danışıb

Bu gün, 15:34

Bərdədə itkin şəhid Qılman Hacıyevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 15:12

Əməliyyat keçirildi: Xətai rayonunda 24 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 14:41

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi məlum olub

Bu gün, 14:23

I Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçi Qurban Göyüşovun qalıqları Ağdamda dəfn edilib

Bu gün, 14:20

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:07

Yarıçılpaq videolarını paylaşan bloqerə yeni maddə ilə cəza verildi

Bu gün, 13:54
Bütün xəbərlər