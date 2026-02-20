 Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçinin qalıqları Gəncədə dəfn edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçinin qalıqları Gəncədə dəfn edilib

17:00 - Bu gün
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçinin qalıqları Gəncədə dəfn edilib

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nöfəl Cahangir oğlu Əsgərovun nəşinin qalıqları Gəncə şəhərində ailəsinə təhvil verilib.

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, əvvəlcə Gəncədə şəhidin ailəsinin yaşadığı evdə onunla vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə şəhər rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri, hüquq-mühafizə orqnlarının əməkdaşları, şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, ictimayət nümayəndələri iştirak edib.

Cənazə namazı qılındıqdan sonra şəhid tankçının qalıqları Gəncə şəhər Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb, onun ruhuna dualar oxunub, yaylım atəşi açılıb. Şəhidin tabutu üzərinə çəkilən Azərbaycan bayrağı onun doğmalarına təhvil verilib.

Qeyd edək ki, Nöfəl Cahangir oğlu Əsgərov 1966-cı ildə Tərtər rayonun Borsunlu kəndində anadan olub. Ailəsi sonradan Gəncə şəhərinə köçüb.

1992-ci ilin iyun ayında Qarabağ müharibəsində Ağdərə rayonu, Sırxavənd kəndində gedən döyüşlərdə itkin düşüb.

Nöfəl Əsgərov ailəli olub, iki övladı var.

Paylaş:
74

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Rəsmi

STM MEDİA-ya birləşdirilir, BMTM yenidən təşkil olunur

Rəsmi

Azərbaycan və Sloveniya Prezidentləri bir-birilərini təbrik etdilər

Cəmiyyət

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Sumqayıt, Abşeron və Qaradağın bir hissəsində su kəsiləcək

AZCON-nun Müşahidə Şurasına yeni üzvlər təyin edilib

Telekommunikasiya və poçt xidmətlərində istehlakçı hüquqları müzakirə olundu

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB

Xocalıda minaya düşən ANAMA əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Bu gün, 17:47

Antiinhisar Dövlət Agentliyinin üç qurumu birləşdirilir

Bu gün, 17:40

Sumqayıt, Abşeron və Qaradağın bir hissəsində su kəsiləcək

Bu gün, 17:18

AZCON-nun Müşahidə Şurasına yeni üzvlər təyin edilib

Bu gün, 17:13

Telekommunikasiya və poçt xidmətlərində istehlakçı hüquqları müzakirə olundu

Bu gün, 17:09

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:03

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçinin qalıqları Gəncədə dəfn edilib

Bu gün, 17:00

STM MEDİA-ya birləşdirilir, BMTM yenidən təşkil olunur

Bu gün, 16:54

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iki qurumu QSC-yə çevrilib

Bu gün, 16:50

Azərbaycan və Sloveniya Prezidentləri bir-birilərini təbrik etdilər

Bu gün, 16:42

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı

Bu gün, 16:34

İnsan alveri ilə məşğul olan transmilli mütəşəkkil dəstənin üzvü həbs edilib - VİDEO

Bu gün, 16:14

Restoranda rəfiqəsi ilə nahar edəndən sonra onun qızıllarını oğurladı

Bu gün, 16:01

Qaya Məmmədov ATƏT PA sessiyasında Azərbaycana qarşı hibrid hücumlardan danışıb

Bu gün, 15:34

Bərdədə itkin şəhid Qılman Hacıyevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 15:12

Əməliyyat keçirildi: Xətai rayonunda 24 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 14:41

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi məlum olub

Bu gün, 14:23

I Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçi Qurban Göyüşovun qalıqları Ağdamda dəfn edilib

Bu gün, 14:20

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:07

Yarıçılpaq videolarını paylaşan bloqerə yeni maddə ilə cəza verildi

Bu gün, 13:54
Bütün xəbərlər