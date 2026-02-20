AZCON-nun Müşahidə Şurasına yeni üzvlər təyin edilib
Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) Müşahidə Şurasına yeni üzvlər təyin edilib.
1news.az xəbər verir ki, Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müavini Eldar Məcidov və maliyyə nazirinin birinci müavini Anar Kərimov Şuranın üzvləri təyin edilib.
Qeyd edək ki, 2024-cü ilin noyabr ayında Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə AZCON Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq edilib. Sənədə əsasən, Müşahidə Şurasının sədri rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri, üzvləri isə iqtisadiyyat nazirinin müavini, maliyyə nazirinin müavini, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini, Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin idarə heyətinin sədri, Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi İdarə Heyətinin sədri və “Azərbaycan Kosmik Agentliyi”nin (Azərkosmos) İdarə Heyətinin sədridir.
Xatırladaq ki, E.Məcidov və A.Kərimovdan öncə ötən aya qədər maliyyə nazirinin müavini olmuş (hazırda iqtisadiyyat nazirinin müavini) Azər Bayramov və Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı olmuş ( hazırda “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” (ASCO) QSC-nin İdarə Heyətinin sədri) Əfqan Cəlilov Şuranın tərkibində yer alıb. A.Bayramov iqtisadiyyat nazirinin müavini, Ə.Cəlilov isə ASCO-nun idarə heyətinin sədri təyin edildikdən sonra AZCON-un Müşahidə Şurasının üzvlüyündən çıxarılıb.
Hazırda E.Məcidov və A.Kərimovla bərabər Şuranın üzvləri iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov, “Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi”nin İdarə Heyəti sədrinin müavini Bəhruz Məlikov, Azərkosmos-un İdarə Heyəti sədrinin müavini Dünay Bədirxanovdur. Şuranın sədri rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevdir.