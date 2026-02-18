 AMB 18 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB 18 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0132 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2246 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0132

100 Rusiya rublu

2,2246

1 Avstraliya dolları

1,2018

1 Belarus rublu

0,5927

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1177

1 Çexiya kronu

0,0829

1 Çin yuanı

0,2462

1 Danimarka kronu

0,2695

1 Gürcü larisi

0,6343

1 Honq Konq dolları

0,2175

1 Hindistan rupisi

0,0187

1 İngilis funt sterlinqi

2,3042

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1893

1 İsveçrə frankı

2,2048

1 İsrail şekeli

0,5488

1 Kanada dolları

1,2452

1 Küveyt dinarı

5,5501

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3463

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5325

1 Moldova leyi

0,1005

1 Norveç kronu

0,1781

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6075

1 Polşa zlotası

0,4770

1 Rumıniya leyi

0,3951

1 Serbiya dinarı

0,0172

1 Sinqapur dolları

1,3452

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3417

Türk lirəsi

0,0389

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0393

Yapon yeni

1,1067

Yeni Zelandiya dolları

1,0196

Qızıl

8388,7775

Gümüş

128,9365

Platin

3506,5390

Palladium

2933,3840

