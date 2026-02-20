 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:39 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, fevralın 20-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0388 manat təşkil edib. Avro 1, 9983 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2141 manata kimi bahalaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9983
1 Avstraliya dolları AUD 1,1957
1 Belarus rublu BYN 0,5927
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1173
1 Çexiya kronu CZK 0,0824
1 Çin yuanı CNY 0,2462
1 Danimarka kronu DKK 0,2674
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6352
1 Honq Konq dolları HKD 0,2175
1 Hindistan rupisi INR 0,0187
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2849
1 İsveç kronu SEK 0,1872
1 İsveçrə frankı CHF 2,1911
1 İsrail şekeli ILS 0,5418
1 Kanada dolları CAD 1,2416
1 Küveyt dinarı KWD 5,5398
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3446
1 Qətər Realı QAR 0,4664
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0194
100 Macarıstan forinti HUF 0,5267
1 Moldova leyi MDL 0,1
1 Norveç kronu NOK 0,1775
100 Özbəkistan somu UZS 0,014
100 Pakistan rupisi PKR 0,6074
1 Polşa zlotısı PLN 0,473
1 Rumıniya leyi RON 0,392
100 Rusiya rublu RUB 2,2141
1 Serbiya dinarı RSD 0,017
1 Sinqapur dolları SGD 1,3394
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4532
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3353
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0388
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0393
100 Yaponiya yeni JPY 1,0955
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1,0108
1 Qızıl XAU 8503,179
1 Gümüş XAG 133,0935
1 Platin XPT 3531,036
1 Palladium XPD 2881,73
Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

İqtisadiyyat

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Cəmiyyət

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

Rəsmi

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

İqtisadiyyat

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Tək biletlə hər gün Bakıdan Qəbələyə!

Mərkəzi Bank milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi xidmətini bank filiallarına ötürür

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən yeni elektron xidmətlər istifadəyə verilib

Son xəbərlər

1992-ci ildə itkin düşmüş hərbçi Mehriban Qarayevanın nəşinin qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 11:34

Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:19

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:00

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 10:47

İnam Kərimov: Bu il hakimlərin sayının 700-ü keçməsi proqnozlaşdırılır

Bu gün, 10:43

26 dərəcəyədək isti olub - Faktiki hava

Bu gün, 10:30

Bakı DYP Hava limanı şosesində məhdudiyyətlə bağlı sürücülərə müraciət etdi

Bu gün, 10:21

Azərbaycanın 9 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

Bu gün, 10:18

ABŞ Suriyadakı hərbi qüvvələrini geri çəkir

Bu gün, 10:13

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə yubileyi münasibətilə evində ziyarət olunub

Bu gün, 10:09

Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

Bu gün, 09:59

Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb

Bu gün, 09:45

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

Qaradağda qoruq ərazisində qanunsuz qazıntı aparan qızılaxtaranlar saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 09:34

DYP sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:11

Bakıda bu yollarda sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 09:04

Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

Bu gün, 09:00

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

19 / 02 / 2026, 23:53

Bir ildə 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib

19 / 02 / 2026, 20:43

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

19 / 02 / 2026, 18:23
Bütün xəbərlər