AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, fevralın 20-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0388 manat təşkil edib. Avro 1, 9983 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2141 manata kimi bahalaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9983
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1957
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5927
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1173
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0824
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2462
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2674
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6352
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2175
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0187
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,2849
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1872
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1911
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,5418
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2416
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5398
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3446
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4664
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0194
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5267
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,1
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1775
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,014
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6074
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,473
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,392
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,2141
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,017
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3394
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,4532
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3353
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0388
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0393
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0955
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|1,0108
|1 Qızıl
|XAU
|8503,179
|1 Gümüş
|XAG
|133,0935
|1 Platin
|XPT
|3531,036
|1 Palladium
|XPD
|2881,73
